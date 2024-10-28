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28 октября 2024 года 10:53
Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на ближайшие дни составляет 96-98 руб./$1 - банк "Русский Стандарт"
Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на ближайшие дни составляет 96-98 руб./$1, для пары рубль/евро - 104-106 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. "Традиционно рубль способно поддержать приближение пика периода налоговых выплат. Между тем, повышению спроса на иностранную валюту может способствовать восстановление объемов импорта, которое ранее отмечал регулятор, - пишет эксперт. - Его жесткая ДКП способна поддержать курс рубля. Текущее решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку до рекордных 21% - безусловно фактор поддержки национальной валюты. Однако основным драйвером курса остается экспортно-импортный баланс. В базовом сценарии ожидаем ослабление рубля до уровней 97-98 руб. за доллар к концу года. На фоне роста геополитической неопределенности и результатов выборов президента в США возможна повышенная волатильность курса рубля". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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