Давление на котировки ОФЗ пока будет сохраняться - ПСБ

Давление на котировки рублевых гособлигаций пока будет сохраняться, основную часть облигационного портфеля стоит держать в корпоративных флоатерах срочностью один-полтора года, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Обновленный прогноз ЦБ РФ, а также сигнал по итогам прошедшего октябрьского заседания совета директоров указывают, что ключевая ставка с высокой вероятностью в декабре 2024 года будет еще раз повышена (до 22% годовых), а на конец 2025 года не стоит ориентироваться на ставку ниже 18%. В этой ситуации покупка среднесрочных и длинных ОФЗ с фиксированным купоном по-прежнему сопряжена с высокими рисками - наша осторожная стратегия пока себя оправдывает. Рекомендуем основную часть облигационного портфеля держать в коротких корпоративных флоатерах срочностью один-полтора года", - пишут эксперты в обзоре.

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