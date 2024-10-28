Доходность двухлетних ОФЗ может превысить 21% - "Цифра брокер"

Вероятно продолжение продаж в сегменте суверенного долга на текущей неделе в сложившихся условиях, доходность по двухлетним ОФЗ может превысить 21% годовых, так как сценарий еще одного повышения ключевой ставки ЦБ РФ (на заседании в декабре 2024 года, до 22-23%) не в полной мере учтен в котировках облигаций, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

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