"Финам" снизил рейтинг акций iShares U.S. Consumer Discretionary ETF до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций iShares U.S. Consumer Discretionary ETF с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $90,6 за штуку, сообщается в материале аналитика Игната Иванова.

"Наша оценка рассчитана по средневзвешенному апсайду компаний, входящих в фонд, на основе данных Refinitiv. Мы открыли идею на покупку акций в середине августа после краткосрочной коррекции на рынке. С этого момента бумаги фонда выросли почти на 13%, приблизившись к нашему таргету", - указывает эксперт.

iShares US Consumer Discretionary ETF - инвестиционный фонд, предоставляющий экспозицию на крупнейшие американские компании дискреционного потребительского спроса.

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