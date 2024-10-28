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28 октября 2024 года 09:53
Вероятно снижение индекса Мосбиржи в понедельник утром - ПСБ
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2600-2670 пунктов в понедельник с продолжением снижения в начале торговой сессии на фоне сильного падения нефтяных цен, сообщается в материале аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Головинова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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