Вероятно снижение индекса Мосбиржи в понедельник утром - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2600-2670 пунктов в понедельник с продолжением снижения в начале торговой сессии на фоне сильного падения нефтяных цен, сообщается в материале аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Головинова.

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