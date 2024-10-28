Цены рублевых корпбондов в понедельник могут просесть, отыгрывая итоги заседания ЦБ РФ

Москва. 28 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник могут продолжить снижение, отыгрывая итоги октябрьского заседания ЦБ РФ, где регулятор повысил ставку, а также на фоне противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Банк России по итогам заседания в пятницу повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов - с 19% до 21% годовых. При этом большинство участников рынка прогнозировало повышение ставки ЦБ лишь до 20% годовых при сохранении "жесткого" сигнала регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. По факту же рынок получил ключевую ставку в 21% годовых и сохранение "жесткого" сигнала регулятора, что не исключает ее дальнейшее повышение.

ЦБ РФ отмечает, что инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России, продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. "Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания", - отмечалось в пресс-релизе по итогам заседания. Таким образом, ЦБ РФ допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, которое пройдет 20 декабря.

В США в минувшую пятницу индексы акций завершили торги без единой динамики: Nasdaq (+0,6%) подрос за счет подъема технологического сектора, в то время как негативное влияние на Dow Jones (-0,6%) оказало снижение котировок акций банков, и почти не изменился индекс S&P 500 (-0,03%).

По данным Минторга США, объем заказов на товары длительного пользования в США в сентябре снизился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали более значительное сокращение - на 1%. В августе, согласно пересмотренным данным, показатель также снизился на 0,8%.

Индекс потребительского доверия в США в октябре увеличился до 70,5 пункта по сравнению с 70,1 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это максимальный уровень с апреля. Предварительно сообщалось о снижении индекса в текущем месяце до 68,9 пункта. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали менее значительного пересмотра - до 69 пунктов.

В Азии в понедельник преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 2%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,3-0,5%).

Трейдеры оценивают результаты парламентских выборов в Японии, а также новые меры поддержки экономики в Китае.

Правящая коалиция Японии, состоящая из Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии "Комэйто", потеряла большинство в нижней палате парламента по итогам прошедших в воскресенье внеочередных выборов. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба выразил готовность сформировать правительство во главе с ЛДП, но теперь ему "придется искать дополнительную поддержку вне коалиции, чтобы иметь стабильное правительство", отмечает агентство Kyodo.

Иена дешевеет в ходе торгов, что поддерживает акции японских экспортеров. Трейдеры полагают, что результаты выборов усиливают политическую и экономическую неопределенность в Японии, и это может затруднить нормализацию денежно-кредитной политики японским ЦБ, пишет Trading Economics.

Народный банк Китая в понедельник объявил, что с 28 октября начнет проводить ежемесячные операции обратного РЕПО для первичных дилеров, чтобы "повысить объем ликвидности в банковской системе и еще больше разнообразить круг инструментов денежно-кредитной политики". Механизм, срок которого составит менее года, будет включать в себя сделки с гособлигациями, бондами местных органов власти и компаний.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены снижаются на новостях с Ближнего Востока - Израиль нанес удары по Ирану, не затронувшие нефтяные объекты. Тем не менее геополитическая напряженность в регионе в ближайшее время останется напряженной, отмечают эксперты.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 9:10 МСК в понедельник составила $72,71 за баррель (-4,4% и +2,3% в пятницу), декабрьская цена WTI - $68,5 за баррель (-4,6% и +2,3% в пятницу).

Израиль в ночь на 26 октября нанес серию авиаударов по военным объектам Ирана. Атака была ответом Израиля на удар по стране, нанесенный иранскими силами 1 октября. Тот факт, что Израиль не стал атаковать нефтяные объекты Ирана, а также менее значительный, чем ожидалось, масштаб атаки в целом, ослабили опасения трейдеров в отношении возможной эскалации конфликта, отмечает Market Watch.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 25 октября выросла в 1,6 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 17,811 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,907 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение, отыгрывая итоги октябрьского заседания ЦБ РФ.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу снизился на 0,11% и составил 103,29 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,08%, опустившись до 922,05 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Сбербанк-001Р-SBER27" (-1,12%), "НоваБев Групп БО-П05" (-0,94%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,91%), а в лидерах повышения - облигации "АФК Система-1P-19" (+0,4%), "ДОМ.РФ-001P-02R" (+0,32%) и "Аэрофлот П01-БО-01" (+0,26%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) завершило размещение 2-летних облигаций серии БО-П13 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 22 октября. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Размер спреда установлен на уровне 1,75% годовых.

Совкомбанк (MOEX: SVCB) завершил размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-П05 объемом 22 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред 200 базисных пунктов.

ООО "ВсеИнструменты.ру" (MOEX: VSEH) завершило размещение 3-летнего флоатера серии 001Р-02 объемом 4,5 млрд рублей и облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения 2,5 года и фиксированными купонами объемом 500 млн рублей. Купоны по обоим выпускам ежемесячные. Переменные купоны будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред в размере 350 базисных пунктов. Ставка 1-го купона облигаций серии 001Р-03 установлена на уровне 21,85% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 24,18% годовых. Сбор заявок на выпуски прошел 22 октября. Выпуск 001Р-02 доступен только квалифицированным инвесторам, выпуск 001Р-03 - доступен неквалам после прохождения теста N6.

ООО "Ю Ди Пи Авто" (ранее ООО "Автоотдел") завершило размещение 5-летних дебютных облигаций серии БО-01 номинальным объемом 150 млн рублей, реализовав 92,572% займа на 138,858 млн рублей. Размещение продолжалось с 27 апреля. Ставка 1-60-го ежемесячных купонов установлена на уровне 18,25% годовых, оферты и амортизации не предусмотрено. Предусмотрена возможность проведения сall-опционов в даты окончания 36-го и 48-го купонов.

Компания "НФК-Структурные инвестиции" (Чебоксары) 28 октября начнет размещение 10-летних облигаций серии 001П-03 объемом 200 млн рублей. Датой окончания размещения ценных бумаг станет наиболее ранняя из следующих дат: 85-й день с даты начала размещения облигаций или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-3-го ежемесячных купонов установлена на уровне 28% годовых.

ООО "Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат" (ООО "СЛДК") 29 октября начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом 500 млн рублей. Датой окончания размещения облигаций станет наиболее ранняя из следующих дат: 23 мая 2025 года или дата размещения последней облигации выпуска. Предусмотрены переменные квартальные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс спред. Размер спреда для 1-го купона составит 7% годовых (ставка 1-го купона - 26% годовых), для 2-го купона - 5% годовых, для 3-12-го купонов - 4% годовых. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

Альфа-банк 29 октября начнет размещение дисконтных 5-летних облигаций серии 001Р-16 объемом 500 млн рублей. Датой окончания размещения станет наиболее ранняя из следующих дат: 26 ноября 2024 года или дата размещения последней облигации выпуска. Цена размещения составит 50% от номинальной стоимости облигаций, или 500 рублей за ценную бумагу. Доходом по облигациям станет разница между номинальной стоимостью облигаций (1 тыс. рублей) и ценой их размещения (дисконт). Выплата купонного дохода не предусмотрена.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) установила ставку 22-23-го купонов облигаций серии БО-П05 на уровне 15,5% годовых. Десятилетний выпуск объемом 280 млн рублей был размещен в августе 2019 года по ставке 10,5% годовых.

ООО "Фабрика "Фаворит" допустило фактический дефолт при выплате 36-го купона на сумму 128,5 тыс. рублей и полном погашении оставшейся части номинальной стоимости облигаций серии БО-П01 в размере 12,5 млн рублей, сообщил представитель владельцев облигаций (ПВО) выпуска - "Юнилайн капитал менеджмент". Дата погашения займа наступила 10 октября 2024 года. В связи с фиксацией дефолта у владельцев облигаций выпуска появилось право требовать досрочного погашения бумаг. Ранее компания уже допустила дефолты по выплате 11-го и 12-го купонов облигаций серии БО-01 на сумму 986,4 тыс. рублей за каждый. Всего в обращении находятся два выпуска облигаций компании на 72,5 млн рублей с учетом амортизации.