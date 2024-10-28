Позитива для "быков" на рынке акций РФ в понедельник нет - "Алор Брокер"

Позитива для "быков" на российском фондовом рынке в понедельник нет, говорится в материале руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

"Кроме того, что нужно продолжать отыгрывать ужесточение денежно-кредитной политики, на 4,5% обвалились котировки нефти. Дешевеет и технически перегретое золото. В такой ситуации не видим поводов для покупок даже перспективных бумаг. Торговать вновь лучше "от шорта", продавая нефтянку и/или фьючерс на индекс Мосбиржи. Не исключаем скорый уход индекса Мосбиржи в район 2400-2500 пунктов", - пишет эксперт.

Главным бенефициаром повышения ключевой ставки ЦБ РФ, безусловно, являются акции "Московской биржи", которая более половины доходов получает от размещения свободных средств, констатирует Антонов. "Нужно искать момент для покупки бумаги, как только "медвежьи" настроения начнут ослабевать, а пока она вряд ли устоит перед всеобщим негативом", - отмечает он.

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