Акции ЛУКОЙЛа остаются фаворитами сектора на рынке РФ - инвестбанк "Синара"

Акции "ЛУКОЙЛа" остаются фаворитами среди бумаг российского сектора, рейтинг - "покупать", сообщается в материале инвестиционного банка "Синара" Кирилла Бахтина.

Совет директоров эмитента рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 1П24 в 514 руб. на акцию, что дает текущую дивидендную доходность в 7,3%, констатирует аналитик. По сообщению компании, размер дивидендов определен с учетом затрат на погашение долга и приобретение активов в условиях отсутствия доступа к международным рынкам капитала.

"Рекомендованный размер дивидендов всего на 3% ниже консенсус-прогноза, составленного "Интерфаксом" (532 руб. на акцию), и на 5% выше нашей оценки (490 руб.), поэтому рынок, как мы полагаем, по большому счету не отреагирует на новости. Дивидендной базой выступает скорректированный свободный денежный поток, но к нему "ЛУКОЙЛ" после 2022 года применяет определенные дисконты, которые рынок не может точно спрогнозировать, - указывает Бахтин в обзоре. - В случае выплаты 100% скорректированного свободного денежного потока дивиденды составили бы 575 руб. на акцию (на 12% больше рекомендованных). По итогам 2П24 прогнозируем дивиденды в размере около 500 руб. на акцию. Бумага остается нашим фаворитом в нефтяном секторе с рейтингом "покупать".

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