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25 октября 2024 года 19:50

Рынок акций РФ на неделе просел в ожидании роста ставки ЦБ РФ

Рынок акций РФ на уходящей неделе сохранил умеренно негативный настрой на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых и сырьевых площадок (нефть Brent локально поднималась до $76,5 за баррель, золото обновило максимум) и ожиданий ужесточения монетарной политики Банка России. ЦБ РФ на заседании в пятницу повысил ставку сразу на 2 п.п., до 21% годовых, и сохранил "ястребиный" сигнал относительно дальнейшей ДКП. В итоге возросших распродаж индекс МосБиржи не удержал рубеж 2700 пунктов и откатился до 2660 пунктов, обновив минимум с середины сентября.

В период с 21 по 25 октября индекс МосБиржи снизился на 3,3% и составил 2660,36 пункта, индекс РТС потерял 3,6% и достиг 866,98 пункта. Декабрьский фьючерс на нефть Brent вырос до $75,93 за баррель (+3,9%). Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю вырос до 96,67 руб./$1 (+0,25 рубля).

Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста вместе с нефтью (фьючерс на Brent протестировал $74 за баррель) и на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, сдерживающим фактором для покупателей оставались ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи подрос в район 2770 пунктов, лидерами роста выступили акции ПАО "Полюс" (+5,5%) на новостях, что совет директоров компании в середине недели рассмотрит вопрос о выплате дивидендов; также выросли бумаги других золотодобывающих компаний на фоне рекордных цен на золото (цена драгметалла в понедельник достигала $2755,4 за унцию).

Совет директоров "Северстали" (+0,6%) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам III квартала 2024 года в размере 49,06 рубля на акцию. Дивиденды за II квартал составляли 31,06 руб. на акцию.

Выручка ГК "Русагро" (+0,9%) в III квартале этого года составила 82,8 млрд рублей, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания.

Упали бумаги ПАО "Яковлев" (-15,2%, до 31,85 рубля) на фоне известий, что совет директоров компании определил цену размещения дополнительных обыкновенных акций на уровне 23,17 рубля за штуку. Решение о допэмиссии было утверждено общим собранием акционеров 20 июня, сообщила компания на ленте раскрытия информации в понедельник.

Народный банк КНР (НБК, центробанк страны) в понедельник снизил основные ставки на 25 базисных пунктов, до рекордных минимумов, что превысило ожидания экспертов и поддержало азиатские рынки. Нефть выросла на фоне сигналов усиления напряженности на Ближнем Востоке: по сообщениям СМИ, 19 октября беспилотник, выпущенный "Хезболлой", врезался в здание около частной резиденции израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в городе Кесария. Днем позже Израиль нанес ряд новых ударов по Ливану. Трейдеры также ожидали от Израиля атаки по Ирану в ответ на удар Тегерана по территории страны в начале октября.

Во вторник рынок акций РФ умеренно просел на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ, сдерживающим фактором выступила выросшая нефть (фьючерс на нефть Brent поднялся к $76 за баррель). Индекс МосБиржи опустился в район 2755 пунктов, растеряв почти весь прирост накануне, в лидерах отката выступили бумаги "РусГидро" (-2,9%) и "АЛРОСА" (-2,8%); продолжили подъем акции "Полюса" (+1,6%) в ожидании новостей по размеру дивидендов и на фоне рекордных цен на золото ($2758 за унцию).

Совет директоров ПАО "Софтлайн" (+1%) на заседании во вторник утвердил программу обратного выкупа акций в размере до 5% от уставного капитала компании. Срок действия программы - 12 месяцев, выкупленные акции будут использованы для финансирования M&A-сделок и обеспечения опционных программ мотивации сотрудников.

Подросли акции "НОВАТЭКа" (+0,5%) и "Газпрома" (+0,9%), несмотря на угрозы ужесточения санкций США в отношении российского СПГ. Поддержкой для акций "Газпрома" стали комментарии Минфина РФ об ожиданиях роста дивидендов госкомпаний в 2025 году, а также одобрение комитетом Госдумы отказа от надбавки по НДПИ на газ для "Газпрома" с 2025 года.

Международный валютный фонд (МВФ) повысил оценку динамики российской экономики в 2024 году: теперь МВФ ожидает роста на 3,6%, а не на 3,2%, как в июле. Оценка роста мировой экономики на текущий год неизменна - 3,2%, говорится в октябрьском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook: Policy Pivot, Rising Threats), опубликованном фондом во вторник. Одновременно с повышением оценки роста ВВП РФ в текущем году МВФ понизил прогноз на 2025 год - до 1,3% с 1,5%.

Нефть выросла после снижения ставок НБК в рамках мер экономического стимулирования. Однако опасения по поводу объемов спроса со стороны КНР, крупнейшего импортера нефти в мире, сохраняются, и трейдеры ждут более явных признаков улучшения ситуации в экономике страны.

В среду рынок акций РФ снизился вторые торги подряд на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent просел к $75 за баррель), а также сохраняющихся ожиданий повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Индекс МосБиржи опустился ниже 2735 пунктов во главе с бумагами "НОВАТЭКа" (-3,4%); подросли бумаги "Русала" (+1,2%) вслед за ценами на алюминий (цена металла приблизились к октябрьскому пику в районе $2700 за тонну).

Поддержку акциям "Полюса" (-0,3%) с утра оказывали дивидендные новости и рост цен на золото до нового максимума, после чего стоимость драгметалла скорректировалась (цена достигала $2772,6 за унцию, а вечером откатилась к $2735).

Совет директоров "Полюса" рекомендовал выплатить по результатам 9 месяцев 2024 года дивиденды в размере 1301,75 рубля на акцию, сообщила компания (отсечку реестра акционеров под выплаты рекомендовано установить 13 декабря).

В случае утверждения объем дивидендов составит 30% от скорректированной EBITDA "Полюса" за последние 4 квартала (9 месяцев 2024 года и IV квартал 2023 года), что соответствует дивполитике компании. В последний раз "Полюс" платил дивиденды по результатам первого полугодия 2021 года.

Нефть просела на фоне статистики о росте запасов сырья в США: по данным Минэнерго, резервы нефти за неделю выросли на 5,47 млн баррелей (эксперты ожидали роста запасов на 0,7-1 млн баррелей).

В четверг рынок акций РФ продолжил снижение в преддверии пятничного решения Банка России по ключевой ставке и обновления регулятором планов по дальнейшей монетарной политике, а также на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и просевшей нефти (фьючерс на Brent опустился ниже $74,5 за баррель). Индекс МосБиржи локально падал ниже 2700 пунктов, но затем отыграл часть потерь и завершил сессию чуть ниже 2720 пунктов; лидерами снижения выступили бумаги АФК "Система" (-3,6%).

Ожидания повышения ключевой ставки ЦБ РФ усилились после выхода данных Росстата об ускорении инфляции с 15 по 21 октября до 0,2%.

Как заявил в четверг глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, экономика России в конце третьего-начале четвертого кварталов стала демонстрировать признаки некоторого охлаждения из-за ужесточения ДКП, но прогноз роста ВВП РФ в 2024 году на уровне 3,9% остается в силе.

ТБанк за 9 месяцев 2024 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 27% (до 43 млрд руб.), Росбанк - на 24% (до 40 млрд руб.), сообщил "ТКС Холдинг" (+0,2%), в который входят эти кредитные организации. Группа вернулась к ежемесячной публикации операционных результатов. При этом показатели холдинга за 9 месяцев и сентябрь впервые включают результаты Росбанка. "ТКС Холдинг" также подтвердил планы по росту прибыли на 2024 год в размере 30%, и по возвращению к дивидендным выплатам.

На нефтяном рынке вечером в четверг цены развернулись вниз после локальной коррекции. Трейдеры продолжали оценивать конфликтную ситуацию на Ближнем Востоке, а также перспективы спроса и предложения сырья. При этом сигналы ослабления экономики Китая оказывали давление на стоимость сырья.

В пятницу рынок акций РФ остался под давлением продавцов после известий, что ЦБ РФ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта (до 21% годовых) и сохранил "ястребиный" сигнал по ставке: регулятор допускает возможность ее дальнейшего повышения на ближайшем заседании.

Индекс МосБиржи не удержал рубеж 2700 пунктов и откатился в район 2660 пунктов, обновив минимум с середины сентября. Лидировали в снижении бумаги МКПАО "ВК" (-5,5%), расписки Ozon (-4,5%).

По оценке ЦБ РФ, средняя ключевая ставка до конца 2024г составит 21,0-21,3%, то есть возможно очередное ее повышение на последнем в этом году заседании совета директоров в декабре. Как следует из обновленного макроэкономического прогноза ЦБ, средняя ключевая ставка в 2025 году составит 17-20% (ранее ожидалось 14-16%), в 2026 году - 12-13% (ранее - 10-11%). Также Банк России повысил прогноз по инфляции на 2025г до 4,5-5% с 4-4,5%.

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" (-1%) по РСБУ за девять месяцев 2024 г. выросла в 5,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 24,7 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 34,9 млрд руб. (+12,2%).

Совет директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" (-2,2%, до 6794,5 рубля) рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года в размере 514 рублей на акцию (отсечка реестра акционеров под выплаты - 17 декабря).

В период 21-25 октября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели бумаги ГК "Самолет" (-14%), ПАО "Артген" (-12%), АФК "Система" (-11%); лучше рынка оказались акции ПАО "Полюс" (+6%), ПАО "Группа Аренадата" (+3%), ПАО "Россети Центр" (+1%).

Рынок акций РФ в конце октября будет отыгрывать решения ЦБ РФ по ставке и сигналы регулятора по дальнейшей монетарной политике. Поддержку рынку могут оказать попытки роста нефти из-за сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2600-2750 пунктов, для индекса РТС - 840-920 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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