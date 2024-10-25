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25 октября 2024 года 19:30

Рубль в пятницу немного повысился в паре с юанем перед октябрьской уплатой налогов

Москва. 25 октября. Китайский юань подешевел на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль подрос в рамках подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам октября. В понедельник, 28 октября, им предстоит перечислить в бюджет налог на прибыль, НДС, НДФЛ, акцизы, страховые взносы и НДД.

Курс юаня в 19:00 мск составил 13,505 руб., что на 4,4 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 7,45 копейки, до 96,6657 руб./$1, и увеличил курс евро на 29,55 копейки, до 104,8094 руб./EUR1.

"Прошедшая неделя не принесла сюрпризов для валютного рынка, даже несмотря на более жесткое, чем прогнозировалось, решение ЦБ по ключевой ставке. После ослабления на 1,3% с утра в понедельник, в течение всей недели курс рубля варьировался в узком диапазоне 13,50-13,55 за юань. Мы считаем, что в отсутствие существенных для рынка событий биржевой курс может продолжить консолидироваться вблизи отметки в 13,5 за юань. На следующей неделе (30-31 октября) завершится налоговый период, что может оказать поддержку биржевому курсу. Однако стоит отметить, что в прошлом месяце подготовка к уплате налогов не поддержала рубль", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка (MOEX: GZPR) Александр Камышанский.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п. - до 21% годовых. Такой вариант повышения ставки фигурировал в прогнозах аналитиков, однако большинство экспертов ожидали повышения на 100 б.п. - до 20%.

Регулятор отмечает, что инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России, продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.

"Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания", - отмечается в пресс-релизе по итогам заседания.

ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

Банк России сохранял ставку на уровне 16% годовых четыре заседания подряд после ее повышения 25 декабря прошлого года на 100 базисных пунктов с 15%. После чего повысил ее до 18% годовых 26 июля, а затем до 19% 13 сентября.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 20 декабря.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу предметно рассматривал возможность повышения ключевой ставки до 20% и до 21%, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы рассматривали сегодня три варианта: повысить ставку до 20%, до 21% и выше 21%. Вариант сохранения ставки не рассматривался, никем не предлагался. Предметно обсуждали варианты повышения ставки до 20% и до 21%", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания.

Отвечая на вопрос о том, допускает ли она похожее повышение ставки в декабре, председатель отметила, что "возможность повышения такими же шагами в следующем будет зависеть от данных, которые будут поступать - данных по развитию экономики, инфляционным ожиданиям, темпам роста кредитования в целом". "Но мы допускаем возможность дополнительного повышения ставки в декабре", - отметила Набиуллина.

По ее словам, новое повышение ключевой ставки по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ 20 декабря не предопределено, при замедлении инфляции оно может не понадобиться.

"Повышение ставки не предопределено. Мы допускаем возможность, действительно, но если мы увидим достаточно существенное замедление устойчивой инфляции, устойчивое замедление устойчивой инфляции, если хотите, и скорректируем прогноз, то может этого и не понадобиться", - сказала Набиуллина.

Совет директоров Банка России в пятницу повысил прогноз по инфляции. На 2024 год он был повышен до 8-8,5% с 6,5-7%, на 2025 год - до 4,5-5% с 4-4,5%. Регулятор ожидает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4% в первой половине 2026 года и будет находиться на целевом уровне в дальнейшем.

"Мы пока не спешим повышать прогноз пикового уровня ключевой ставки выше 21%, оставляя дальнейшее ужесточение лишь для рисковых сценариев. Однако на горизонте 2025 года видим ограниченный потенциал для снижения ставки со средним значением вблизи верхней границы регулятора (20%). Мы полагаем, что окончание текущего года и первая половина 2025 года пройдут в режиме рекордно высоких ставок, так как в свете высокой инфляции и инфляционных ожиданий возврат доверия к целевому уровню 4% займет продолжительное время (в первую очередь, через охлаждение экономической активности на стороне частного спроса). Лишь ко второму полугодию 2025 года просматриваются сценарии для поступательного снижения процентных ставок, что сохраняет краткосрочные депозиты и инструменты с плавающими процентными ставками наиболее интересными инструментами для инвестиций", - отмечает директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка (MOEX: ROSB) Евгений Кошелев.

Банк России с 28 октября установил процентные ставки по операциям "валютный своп" по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой в размере ключевой ставки ЦБ РФ как по юаням, так и по рублям для расчета своп-разницы, сообщается в пресс-релизе регулятора.

Это решение принято с учетом текущих ценовых тенденций в сегменте валютный своп и направлено на минимизацию влияния операций Банка России на рыночное ценообразование, поясняет Центробанк.

Снижение лимита по валютным свопам - отражение нормализации ситуации с ликвидностью в юанях, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

ЦБ на фоне повышенного спроса на китайскую валюту 7 августа увеличил лимит по операциям валютный своп до 30 млрд юаней (до 6 августа он составлял 20 млрд юаней). После того, как к концу сентября ситуация нормализовалась на фоне снижения спроса и роста предложения юаней со стороны отдельных участников, регулятор снизил лимит сначала 15 октября до 25 млрд юаней, а затем 21 октября - до 20 млрд юаней.

ЦБ для стабилизации ситуации на валютном рынке в условиях действующих санкций рекомендовал банкам сокращать валютизацию активов, в том числе ограничивать рост валютного кредитования. "Операции валютный своп Банка России не могут являться инструментом фондирования валютных активов, а служат механизмом стабилизации в условиях краткосрочных всплесков на внутреннем валютном рынке", - подчеркивал ЦБ.

Цены на нефть повышаются в пятницу и завершают неделю ростом.

Опасения, связанные с возможностью разрастания конфликта на Ближнем Востоке, поддерживают нефтяной рынок, в то время как беспокойство в отношении перспектив спроса ограничивает потенциал роста цен, пишет Market Watch.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $75,75 за баррель, что на 1,86% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Контракты на нефть WTI на ноябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,98%, до $71,56 за баррель.

Трейдеры следят за ходом переговоров между Израилем и ХАМАС о возможном прекращении огня в секторе Газа, а также продолжают ждать атаки Израиля на Иран в ответ на удар, нанесенный по территории страны 1 октября.

Некоторую поддержку нефтяному рынку в пятницу оказали надежды на новые стимулы со стороны властей КНР. По данным "Синьхуа", постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей проведет заседание с 4 по 8 ноября. Участники рынка ожидают, что по итогам заседания могут быть объявлены новые меры, которые также поддержат спрос на нефть в Китае, крупнейшем в мире импортере "черного золота".

В центре внимания инвесторов также остается политика ОПЕК+. Эксперты Barclays полагают, что альянс не начнет наращивать добычу нефти до третьего квартала 2025 года, учитывая низкий уровень цен на рынке.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно выросли в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 24 октября упала на 7 базисных пунктов - до 18,64% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась на 1 базисный пункт - до 18,65% годовых, версия на три месяца увеличилась на 4 базисных пункта, до 18,47% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в пятницу составила 17,7% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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