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Главная / Мнения аналитиков / Акции Полюса и РусАла остаются наиболее привлекательными идеями в секторе - ПСБ
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25 октября 2024 года 19:02
Акции Полюса и РусАла остаются наиболее привлекательными идеями в секторе - ПСБ
Акции "Полюса" и "РусАла" остаются наиболее привлекательными идеями в секторе на текущий квартал, отмечается в инвестиционной стратегии Промсвязьбанка (ПСБ) на 4 квартал 2024 года. "Снижение ставки ФРС и экономические стимулы в Китае могут поддержать цены на рынке металлов и, соответственно, российские компании из сектора горной добычи и металлургии, - пишут аналитики банка. - Так как по золоту на ближайшие месяцы мы настроены очень оптимистично, в первую очередь предпочтение отдаём золотодобытчикам. Ждем дальнейшего обновления исторических максимумов по золоту, что вместе с постепенным ослаблением рубля позволит компаниям отрасли получить рекордную прибыль. Что касается цветных металлов, предпочтение отдаём "РусАлу", а не "Норникелю", так как мы осторожно смотрим на будущую динамику цен на никель. Кроме того, капитальные затраты "Норникеля" останутся высокими, что будет негативно сказываться на его денежных потоках". На взгляд экспертов, бумаги "Полюса" остаются привлекательной идеей на фоне рекордных цен на золото и высокого потенциала долгосрочного роста. Ожидается, что результаты второго полугодия 2024 года окажутся заметно лучше первого - компания сохранит высокую маржинальность бизнеса, а совокупная прибыль за весь год станет рекордной. "Важным фактором поддержки котировок остается реализация мегапроекта "Сухой Лог", который потенциально может увеличить добычу на 60-70%. Помимо этого, компания может выплатить дивиденды впервые за три года. Надеемся, что выплаты станут регулярными благодаря высоким ценам на золото", - отмечают стратеги ПСБ. Акции "РусАла" также остаются в списке их фаворитов. "Финансовое состояние компании улучшается на фоне очень комфортных цен на алюминий, - подчеркивается в материале. - По нашим оценкам, выручка компании по итогам 2024 года составит примерно $12 млрд, а маржинальность по EBITDA может превысить 15%. Поэтому долговая нагрузка "РусАла" не вызывает у нас опасений. По мере ослабления рубля и увеличения спроса на алюминий в Китае, который является ключевым рынком сбыта, положение "РусАла" продолжит улучшаться, формируя внушительный потенциал роста его акций". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МЕТАЛЛУРГИ/ЗОЛОТОДОБЫТЧИКИ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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