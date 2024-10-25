Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 25 октября. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 21 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник продемонстрировали умеренное снижение в ожидании очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоится 6-7 ноября, и президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября.

Во вторник котировки как российских суверенных еврооблигаций, так и американских казначейских обязательств не показали ярко выраженной динамики в отсутствие публикации в США важных статданных. Глобальные инвесторы оценивали заявления представителей Федрезерва, а также перспективы влияния итогов президентских выборов в США на финансовые рынки. Некоторое давление на рынок базовых активов оказывало продолжающееся ослабление ожиданий, что ФРС будет быстро снижать базовую процентную ставку. Участники рынка видят 87%-ную вероятность снижения ставки всего на 25 базисных пунктов на ноябрьском заседании, по данным CME FedWatch.

Между тем президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявила на конференции TechLive, организованной The Wall Street Journal, что ожидает дальнейшего смягчения политики ФРС. "На данный момент я не вижу каких-либо данных, которые предполагали бы, что мы не можем продолжить снижение ставки", - сказала Дейли.

Котировки отечественных евробондов в середине недели вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на возобновившееся снижение цен US Treasuries. Глобальные инвесторы полагают, что вне зависимости от исхода президентских выборов в США дефицит бюджета страны все равно продолжит расти, что сдерживало активность покупателей американских гособлигаций.

В четверг расстановка сил как на мировых долговых рынках, которые продолжили умеренно снижаться, так и в секторе российских еврооблигаций, где преобладали нейтральные настроения, не изменилась. При этом количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 15 тыс. - до 227 тыс., сообщило министерство труда США. Аналитики прогнозировали сохранение числа заявок на уровне предыдущей недели.

В последний день недели котировки US Treasuries смогли немного скорректироваться вверх, в то время как сектор отечественных евробондов вновь пребывал в безыдейном состоянии.

Минфин рассчитывает провести замещение суверенных еврооблигаций РФ за один раз, сообщил замглавы ведомства Владимир Колычев. Министерство в начале сентября объявило о старте процедуры замещения всех находящихся в обращении выпусков еврооблигаций России. Размер купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих еврооблигаций РФ будут соответствовать аналогичным условиям замещаемых евробондов. Акцепты оферт министерство планирует провести 5 декабря.

Колычев напомнил, что в обращении находятся евробонды РФ на сумму чуть более $30 млрд. "Из них резидентам на какую-то более-менее актуальную дату принадлежало порядка 20 млрд в долларовом эквиваленте, это то, что наши депозитарии видят. Есть какая-то, возможно, значимая часть, которая в офшорном периметре тоже может принадлежать либо резидентам, либо дружественным нерезидентам, они тоже могут, в принципе, захотеть поучаствовать. Как вы видели, например, с другими активами - по мере замещений выясняется, что резидентов там намного больше, чем казалось по официальной статистике", - сказал замминистра.

Колычев отметил, что Минфин запустил программу замещения суверенных евробондов по просьбе рынка. "Просили повысить ликвидность нашего оншорного рынка по еврооблигациям. Может быть, мы готовились несколько затянуто, но, тем не менее, для этого и делаем - чтобы наш оншорный рынок стал более ликвидным, поэтому призываем всех (держателей - ИФ) ускориться", - резюмировал замминистра.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 0,35% - до 70,61% от номинала (их доходность опустилась на 2 базисных пункта, составив 8,88% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели за пять дней всего на 0,06% - до 74,01% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 8,2% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 9 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в стоимости 0,4%, подорожав до 28,17% от номинала (его доходность опустилась на 1 базисный пункт и составила 18,95% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за пять дней на 0,33%, подешевев до 71,17% от номинала (их доходность выросла на 62 базисных пункта - до 28,38% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 0,62%, до 67,27% от номинала (доходность увеличилась на 44 базисных пункта, составив 20,58% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 0,07%, подорожав до 67,46% от номинала (их доходность выросла на 5 базисных пунктов, составив 14,04% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 0,12% - до 66,65% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.