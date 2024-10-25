Сценарий значимого понижения ставки ЦБ РФ в 2025 году вряд ли воплотится - инвестбанк "Синара"

Сценарий значимого понижения ключевой ставки ЦБ РФ в 2025 году вряд ли воплотится, полагает экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

"Банк России сегодня принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п. до 21,00%, что превзошло консенсус-прогноз рынка. Кроме того, были значительно пересмотрены ключевые макроэкономические прогнозы на 2024-2027гг, - пишет эксперт. - Траектория ключевой ставки на 2025 год сильно повышена, а значит, сценарий значимого понижения ставки в будущем году вряд ли воплотится. Центробанк увеличил и прогноз инфляции на конец этого года, который превзошел наши ожидания. Полагаем, жесткое решение по ставке обусловлено повышением проинфляционных рисков в 2025 году. Соответственно, ОФЗ останутся под давлением; в текущих условиях мы по-прежнему отдаем предпочтение флоатерам".

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