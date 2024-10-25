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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Сценарий значимого понижения ставки ЦБ РФ в 2025 году вряд ли воплотится - инвестбанк "Синара"
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25 октября 2024 года 18:46

Сценарий значимого понижения ставки ЦБ РФ в 2025 году вряд ли воплотится - инвестбанк "Синара"

Сценарий значимого понижения ключевой ставки ЦБ РФ в 2025 году вряд ли воплотится, полагает экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

"Банк России сегодня принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п. до 21,00%, что превзошло консенсус-прогноз рынка. Кроме того, были значительно пересмотрены ключевые макроэкономические прогнозы на 2024-2027гг, - пишет эксперт. - Траектория ключевой ставки на 2025 год сильно повышена, а значит, сценарий значимого понижения ставки в будущем году вряд ли воплотится. Центробанк увеличил и прогноз инфляции на конец этого года, который превзошел наши ожидания. Полагаем, жесткое решение по ставке обусловлено повышением проинфляционных рисков в 2025 году. Соответственно, ОФЗ останутся под давлением; в текущих условиях мы по-прежнему отдаем предпочтение флоатерам".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ


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