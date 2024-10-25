Промсвязьбанк (ПСБ )подтверждает прогнозную цену акций "ЛУКОЙЛа" на уровне 7900 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Екатерины Крыловой.

"Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал дивиденды по итогам 9 месяцев 2024 года в размере 514 руб. на акцию, - отмечает эксперт. - По текущим ценам доходность выплаты составляет порядка 7,4%. Рекомендованный дивиденд оказался немного ниже нашего прогноза в 563 руб., однако все равно неплохим. По-прежнему позитивно смотрим на бумаги компании. Целевая цена на горизонте 12 месяцев - 7900 руб.".

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