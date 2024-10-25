"Финам" сохраняет рекомендацию "держать" для акций NextEra Energy и целевую цену на уровне $79 за штуку c потенциалом снижения на 4,6% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Финансовые результаты компании не полностью оправдали ожидания рынка из-за мощных ураганов во Флориде, однако успехи в сегменте возобновляемой энергетики позволили компании увеличить чистую прибыль, - пишет аналитик Гордей Смирнов. - На наш взгляд, текущая рыночная стоимость акций NextEra Energy немного завышена, и с учетом факторов риска, таких как неопределенность исхода выборов в США, акции компании в настоящий момент не представляют значительного интереса".

NextEra Energy (NEE) - крупнейшая по рыночной стоимости коммунальная компания в США, один из ведущих мировых операторов возобновляемой энергетики.

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