АКБФ повысил прогноз ключевой ставки ЦБ РФ на конец 2024г - начало 2025г до 23-25%

Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогноз ключевой ставки ЦБ РФ на конец 2024 года - начало 2025 года до 23-25% , сообщается в комментарии.

"Банк России в результате заседания 25 октября 2024 года повысил ключевую ставку на 2%, пересмотрев свои среднесрочные прогнозы с учетом возросшего инфляционного давления и обновленных бюджетных и тарифных решений, - отмечают эксперты. - Банк обозначил необходимость дальнейших жестких мер для стабилизации инфляции вблизи 4%, не исключая дополнительного повышения ключевой ставки на следующем заседании. Решение регулятора оказалось более жестким, чем ожидалось, что внесло коррективы в наши прогнозы. Мы пересмотрели наш прогноз динамики ключевой ставки, теперь ожидая ее повышения до 23%-25% к концу 2024г - началу 2025г".

Однако аналитики "АКБФ" по-прежнему предполагают, что во второй половине 2025 года Банк России начнет цикл смягчения монетарной политики, что приведет ключевую ставку в диапазон 14%-19%, в зависимости от внешних факторов.

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