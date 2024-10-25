Акции финансового сектора РФ по-прежнему привлекательны для среднесрочных инвестиций - ПСБ

Акции финансового сектора РФ по-прежнему привлекательны для среднесрочных инвестиций, говорится в инвестиционной стратегии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ) на IV квартал 2024 года.

"Высокая ставка, ужесточение регулирования кредитования физлиц и сокращение льгот по ипотеке уже начинают негативно влиять на чистую процентную маржу и спрос на кредиты банков, - отмечают аналитики. - В ближайшие квартал-два ситуация в банковской системе несколько ухудшится, но останется комфортной. Сектор по-прежнему привлекателен для среднесрочных инвестиций. В секторе мы предпочитаем компании с развитыми экосистемами и/или устойчивой корпоративной клиентской базой - они более защищены и способны поддерживать высокую эффективность и дивидендные выплаты".

В качестве фаворитов сектора в 4К24 эксперты ПСБ выделяют Сбербанк, "ТКС Холдинг" и банк "Санкт-Петербург".

"ТКС Холдинг" по-прежнему представляется аналитикам одной из наиболее привлекательных историй органического роста в секторе. "В основе высокого потенциала роста доходов (около 30-35% в год в среднесрочной перспективе) продуманная и эффективная экосистема, включающая широкий набор финансовых услуг и обеспечивающая невысокую стоимость фондирования и поступательный рост клиентской базы, - указывают они. - Приобретение Росбанка усиливает позиции "ТКС Холдинга" в наиболее устойчивом в текущих условиях корпоративном сегменте. Возврат к дивидендам, несмотря на небольшую див. доходность (около 5%-6%), станет приятным бонусом для инвесторов".

Банк "Санкт-Петербург", на взгляд стратегов, - сильный региональный игрок, способный демонстрировать высокий уровень чистой процентной маржи и рентабельности капитала и, благодаря этому, готовый выплачивать устойчиво высокие дивиденды. "Дивидендная доходность, в случае выплаты 50% от чистой прибыли по МСФО, составит, по нашим оценкам, 15%-16%, что наряду с устойчивостью бизнеса выступает ключевым фактором привлекательности его бумаг", - отмечают аналитики.

Динамика роста чистой прибыли Сбербанка, по прогнозам экспертов ПСБ, в ближайшие кварталы продолжит плавно замедляться, однако банк, по их мнению, сможет обновить рекорды прошлого года по чистой прибыли благодаря большому портфелю кредитов с плавающей ставкой. "Пока банк не нашел сильных решений по монетизации своего цифрового потенциала, - считают аналитики. - Поэтому его акции остаются, в первую очередь, надежной дивидендной историей: мы ждем дивиденды по итогам 2024 года на уровне 34,5 руб. на акцию, с дивидендной доходностью на уровне чуть более 13%".

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