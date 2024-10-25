Повышение ставки ЦБ РФ до 21% увеличивает риски для экономики и банковского сектора в 2025-2026гг - "Астра Управление активами"

Повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 21% увеличивает риски для экономики и банковского сектора в 2025-2026гг, считает директор по инвестициям "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой.

"ЦБ повысил ставку до 21% вопреки мнению большинства (20%) экономистов и инвесторов, - пишет эксперт. - Сигнал на будущее с сентябрьского заседания "допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании" остался неизменным, что означает возможность дальнейшего повышения ставки в декабре до 22-23%. Дополняет сигнал и фраза о необходимости "значительно более высокой траектории по ключевой ставки" для возвращения инфляции к 4% цели в 2026 году".

По мнению Полевого, ЦБ реагирует на фактическую статистику по инфляции и экономике, сохраняя умеренно-оптимистичный взгляд на 2025-26гг и игнорируя автономное от его решений ужесточение денежно-кредитный условий.

"Уровень неопределенности относительно ДКП остаётся высоким, ключевую роль по-прежнему играет качество макро-прогнозов на рынке и у регулятора. Мы по-прежнему считаем текущее ужесточение избыточным, что повышает риски для экономики и банковского сектора в 2025-26 годах, - отмечает аналитик. - С точки зрения активов не ждём какой-то серьезной/продолжительной реакции курса, до конца квартала ориентируемся на диапазон 92-97 руб./$1".

Эксперт полагает, что рынок ОФЗ в ближайшее время будет подстраиваться к новой ожидаемой траектории ставки, сдвигая доходности вверх, но больше по коротким бумагам.

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