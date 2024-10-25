"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Транснефти с целью 1440 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Транснефти" с целью 1440 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,3%, стоп-приказ: 1295 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания относится к недооцененным по мультипликаторам, ожидаемая дивидендная доходность на годовом окне - выше 15%. У "Транснефти" отрицательный чистый долг, компания является бенефициаром периода высоких ставок", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки акций находятся в локальном диапазоне с поддержкой на уровне 1300 руб. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1295 руб. риск на портфель составит 0,27%", - указывают в "Финаме".

"Транснефть" - крупнейшая в мире нефтепроводная компания, владеет 68 тысяч км магистральных трубопроводов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.