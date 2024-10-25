"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Henderson

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивный прогноз перспектив котировок акций Henderson на фоне оценки в 3,6x EV/EBITDA 2024 за привлекательный профиль роста компании, говорится в материале аналитиков телеграм-канала.

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