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Главная  /  Мнения аналитиков  /  "Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Henderson
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25 октября 2024 года 13:02

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Henderson

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивный прогноз перспектив котировок акций Henderson на фоне оценки в 3,6x EV/EBITDA 2024 за привлекательный профиль роста компании, говорится в материале аналитиков телеграм-канала.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-HENDERSON-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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