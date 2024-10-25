Базовый ориентир индекса Мосбиржи на конец 2024г - 2820п - ПСБ

Новый базовый ориентир индекса Мосбиржи на конец текущего года составляет 2820 пунктов, возможна повышенная волатильность внутри квартала ввиду рисков по ключевой ставке ЦБ РФ, сообщается в инвестиционной стратегии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ) на четвертый квартал 2024 года.

"Причем отмечаем, что в отсутствие смягчения риторики ЦБ индекс может попытаться обновить минимумы года. На рынке акций предпочитаем в первую очередь истории роста и бумаги с высокой дивидендной доходностью, у которых меньше вероятность ухудшения прогнозов по доходам", - указывают аналитики.

Индекс Мосбиржи откатился на 20% от майских пиков: на смену продажам нерезидентов и крепкому рублю с конца лета пришли слабость рынка нефти и активное повышение ключевой ставки, констатируют эксперты.

"В настоящее время фактор навеса продаж нерезидентов снят, однако индекс торгуется примерно на 10-12% ниже, чем можно было бы ожидать исходя из рублевой стоимости нефти. До конца текущего года рынок и нефтяные цены вряд ли смогут сблизиться, - отмечают они в обзоре. - Причина появления дисконта - рост требуемой премии за риск из-за повышения ставки. Сейчас мы не видим оснований ожидать длительное нахождение ставок на текущих или более высоких уровнях. По нашим прогнозам, текущая политика ЦБ, с повышением ключевой ставки до 20% годовых и последующим ее смягчением в середине следующего года, не угрожает фундаментальному профилю рынка и экономике в целом. Однако пока риторика регулятора достаточно жесткая и допускает затягивание цикла высоких ставок. Текущая неопределенность в отношении ставки выступает важным негативным конъюнктурным фактором, способным сделать рынок безыдейным как минимум еще на квартал. Но это создает возможности для точечных покупок акций перспективных игроков на долгосрочную перспективу".

Базовый сценарий аналитиков ПСБ предполагает, что индекс Мосбиржи проведет остаток года в диапазоне 2450-2900 пунктов. "Учитывая перспективу смягчения денежно-кредитной политики ближе к лету при сохранении экономического роста, понижаем нашу оценку справедливого уровня индекса на горизонте двенадцати месяцев до 3700 пунктов, - указывают они. - В базовом сценарии ждем завершение года на уровне 2820 пунктов по индексу Мосбиржи. Допускаем повышенную волатильность внутри квартала ввиду не снятых рисков по ставке. Сценарный прогноз по нефти марки Urals - $70/баррель.

В позитивном сценарии экспертов ориентир по индексу Мосбиржи на конец 2024 года понижен до 3400 пунктов. Рынок может начать расти в случае появления сигналов от ЦБ о готовности перейти к снижению ставки и/или при заметной девальвации рубля, не препятствующей росту экономики в условиях комфортной среднеквартальной стоимости нефти (марка Urals выше $80/баррель), отмечают аналитики ПСБ.

"В пессимистичном сценарии прогнозируем откат индекса Мосбиржи к 2400 пунктам. Способствовать этому смогут более резкое повышение ключевой ставки и/или сохранение решимости ЦБ сделать это в дальнейшем, а также резкое ухудшение ситуации на товарных рынках с уходом цены нефти марки Urals ниже $60/баррель", - говорится в стратегии.

Фундаментально российский рынок акций по-прежнему выглядит дешевым, указывают эксперты банка: дисконт прогнозного P/E индекса Мосбиржи на текущий год превышает 40% к уровням до начала СВО, рост чистой прибыли есть, правда, небольшой.

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