"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Coca-Cola Co. с прогнозной стоимостью на уровне $66 за штуку, что предполагает потенциал снижения 3%, сообщается в материале аналитика Игната Иванова.

"Целевая цена получена при помощи усредненной оценки по собственному историческому мультипликатору и форвардному мультипликатору по аналогам (P/E NTM). 23 октября компания опубликовала умеренно позитивные финансовые результаты, которые оказались немного лучше ожиданий рынка. Несмотря на это, мы не видим причин для изменения целевой цены", - пишет эксперт.

Coca-Cola Co. - один из крупнейших производителей безалкогольных напитков в мире.

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