Рынок акций РФ утром консолидируется в ожидании решения ЦБ РФ по ставке, выросли бумаги "Интер РАО" на сильном отчете

Москва. 25 октября. Рынок акций РФ утром в пятницу консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и ухудшения сырьевой конъюнктуры, игроки ожидают решения Банка России по ключевой ставке (13:30 МСК) и прогнозов регулятора по дальнейшей ДКП. Лидируют в росте акции "Интер РАО" (+1,8%) на фоне сильного отчета за 9 месяцев по РСБУ.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2724,08 пункта (+0,2%), индекс РТС - 887,06 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 октября, составляет 96,7402 руб. (+10,23 копейки).

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ за девять месяцев 2024 г. выросла в 5,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 24,7 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 34,9 млрд руб. (+12,2%).

Подорожали также акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,2%), "АФК Система" (+0,1%).

Подешевели акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, утром рынок акций не показывает значительных изменений, но может ощутить давление со стороны акций металлургов из-за снижения цен на многие металлы в рамках коррекции. В частности, котировки палладия вслед за ралли более чем на 10% из-за рисков новых санкций против РФ в пятницу падают примерно на 2%.

В остальном, инвесторы с нетерпением ждут решения ЦБ РФ по ключевой ставке, которая, скорее всего, будет повышена с 19% до 20% годовых, при этом перспектива дальнейшего ужесточения политики может напугать инвесторов в акции. Инфляция в РФ пока не подает значимых признаков замедления, что предупреждает о сохранении среднесрочных понижательных рисков для акций, считает Кожухова.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", консенсус-прогноз долгое время показывал, что ставка ЦБ РФ будет повышена на 1 п.п., до 20% годовых, но в последнее время все больше аналитиков и комментаторов пересмотрели прогнозы в сторону повышения до 21%.

"Мы также пересмотрели наш прогноз в сторону повышения ставки на 2 п.п., до 21%. Ужесточение денежно-кредитной политики Банком России пока не принесло существенных результатов (кроме, возможно, увеличения коротких депозитов населения в банках). Экономика растет, кредитование увеличивается, ценовое давление сохраняется, несмотря на то, что в среднем в 2024 году ключевая ставка оставалась на уровне 17%. На общем фоне под давлением оказались только рынки акций и облигаций", - отмечают эксперты.

"На наш взгляд, Банк России ранее не сталкивался с условиями, при которых в настоящее время приходится принимать решение. В прошлые периоды, когда инфляция устойчиво повышалась на протяжении 36 месяцев, Банк России ничего не предпринимал, дожидаясь, когда запасы и затоваривание вырастут до максимумов и дисбаланс нивелируется. В текущем сценарии Банк России пытается отсрочить "схлопывание" экономики. Мы надеемся, у регулятора все получится", - пишут аналитики компании "Цифра брокер" в своем обзоре.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" также констатируют, что консенсус рынка ожидает повышения ставки ЦБ РФ до 20%, однако в последнее время стали появляться комментарии, что ставка может быть повышена до 21%. В последнем случае реакция инвесторов будет умеренно негативной. Тем не менее, через 6 месяцев в монетарной политике регулятора должен начаться разворот, поэтому среднесрочно можно ожидать растущей динамики на рынке, полагают эксперты "БКС МИ".

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, "негативных сюрпризов в части риторики ЦБ мы не ожидаем; вероятно, она останется жесткой. Наибольшее влияние окажет непосредственно решение по ставке. Ее повышение до 20% скорее поддержит рынок акций, так как это наиболее ожидаемый и понятный сценарий для инвесторов. Еще более значительное повышение будет воспринято негативно и может привести к ощутимой просадке индекса МосБиржи".

Акции "ЛУКОЙЛа" поддерживаются ожиданиями заседания в пятницу совета директоров НК по дивидендам. Тем временем, западные страны обсуждают возможные ограничения на поставки палладия. С одной стороны, это может быть негативом для "Норникеля", но процесс согласования санкционных ограничений вряд ли будет быстрым, так как компания занимает 40% мирового рынка. Вполне вероятно, что санкции в итоге не введут и цены на палладий все это время останутся высокими, полагает Головинов.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, практически нет сомнений, что ЦБ РФ повысит ключевую ставку до 20% годовых. Но более важными будут прогнозы по дальнейшей денежно-кредитной политике, на основании которых можно строить гипотезы о сроках начала снижения ставки. В лучшем случае ЦБ даст прозрачный намек на окончание цикла ужесточения ДКП. Ставка в 20% уже заложена в цены, поэтому наиболее реалистичным сценарием видится отскок рынка вверх по факту состоявшегося события, причем локально не исключена просадка индексов. Поэтому рисковым инвесторам рекомендуется искать момент для спекулятивной покупки "всего рынка", то есть фьючерса на индекс МосБиржи, считает эксперт.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский ASX Australia подрос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%), слабо проседает Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 просели на 0,04-0,2%) и "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,3%).

Парламентские выборы в Японии состоятся на ближайших выходных, и инвесторы оценивают вероятность потери правящей партией большинства в нижней палате, что может повысить политическую неопределенность в стране и стать препятствием для нормализации денежно-кредитной политики, пишет Trading Economics.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в пятницу оставил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых. Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF составили 700 млрд юаней ($98,25 млрд). С учетом того, что в октябре истекает срок погашения кредитов на 789 млрд юаней, чистый отток средств из банковской системы составит 89 млрд юаней.

Китайский ЦБ также предоставил банкам 292,6 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО, сохранив ставку по ним на уровне 1,5% годовых.

Индекс потребительского доверия в Великобритании в октябре опустился до минус 21 пункта с минус 20 пунктов месяцем ранее, сообщается в отчете GfK NOP Ltd. Значение индекса обновило минимум с декабря прошлого года и совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Негативным фактором стали ожидания повышения налогов, которое может быть заложено в бюджет Великобритании на следующий год. Бюджет будет представлен на следующей неделе.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены растеряли прирост, наблюдавшийся на азиатской сессии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $74,34 за баррель (-0,04% и -0,8% накануне), декабрьская цена WTI - $70,11 за баррель (-0,1% и -0,8% в четверг).

Давление на нефтяные котировки накануне оказали слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что недавняя ликвидация главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара дает Израилю возможность для согласования условий возвращения заложников из Газы и завершения конфликтов на Ближнем Востоке.

Говоря о планируемом Израилем ответе на проведенный Ираном ракетный обстрел израильской территории, Блинкен напомнил, что сторонам нужно избегать эскалации.

Палестинское движение ХАМАС обратилось к России, Китаю и Алжиру с просьбой содействовать прекращению огня в секторе Газа, заявил член политбюро организации Усама Хамдан в интервью телеканалу Al Mayadeen.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+7,2%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (+4,4%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (+2,6%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+2,3%).

Чистая прибыль ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+0,04%) по РСБУ за январь-сентябрь составила 20,5 млрд руб., сообщается в отчетности компании. Это всего на 0,73% меньше показателя аналогичного периода 2023 года.

ПАО "Авиакомпания ЮТэйр" (-2,8%) в январе-сентябре 2024 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 244,2 млн рублей против 6,3 млрд рублей чистой прибыли за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании. Выручка увеличилась на 20,9% (до 59,2 млрд рублей), при этом себестоимость продаж выросла на 28,6% (до 57,9 млрд рублей). В результате валовая прибыль сократилась в 2,5 раза, до 2,6 млрд рублей.

Кроме того, прочие доходы авиакомпании упали в 35 раз (с 5 млрд рублей до 144 млн рублей), а прочие расходы только на 40% (до 2,2 млрд рублей). Это также повлияло на получение чистого убытка.

Кредиторская задолженность компании выросла с 13,6 млрд рублей на 31 декабря 2023 года до 16,3 млрд рублей на 30 сентября 2024 года, дебиторская - с 21,4 млрд рублей до 28 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 6,62 млрд рублей (из них 898,45 млн рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG), 742,43 млн рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 644,98 млн рублей на акции ПАО "Полюс").