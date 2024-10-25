Рубль может закончить торги пятницы чуть ниже 13,5 руб. за юань - банк "Санкт-Петербург"

Валютная пара юань/рубль может закончить торги на текущей неделе чуть ниже уровня в 13,5 руб. за юань в сложившихся условиях, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Вероятное дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ РФ само по себе вряд ли в моменте окажет выраженную поддержку рублю. Тем не менее в понедельник завершается налоговый период и экспортеры в пятницу могут нарастить продажу валюты", - отмечают эксперты в комментарии.

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