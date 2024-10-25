ПСБ сохраняет позитивную долгосрочную оценку бумаг РусАгро

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет позитивную оценку долгосрочных перспектив котировок бумаг "РусАгро", сообщается в материале аналитиков.

"Открытие рынка Китая для поставок свинины продолжает оказывать позитивный эффект на продажи "РусАгро" (агрохолдинг еще в начале 2024 года получил разрешение на поставки свиного мяса в КНР). Сейчас премия китайского рынка в сравнении с российским достигает 30-40% с учетом транспортных расходов. В том числе радует и то, что компания занимается получением разрешения на поставки из приморского кластера, который находится в выгодном территориальном положении и имеет высокую производственную мощность. Сохраняем позитивный взгляд на компанию в долгосрочной перспективе и ждем завершения процесса редомициляции", - пишут эксперты.

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