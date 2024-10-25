"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку "префов" Транснефти

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку привилегированный акций "Транснефти" с прогнозной стоимостью на уровне 2000 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков.

Тарифы на услуги "Транснефти" на прокачку нефти и нефтепродуктов с 1 января 2025 года предлагается повысить на 5,8%, следует из проекта приказа ФАС, опубликованного на портале правовой информации.

"Это на 7,4% ниже, чем мы ожидали. Вероятно, причина кроется в том, что правительство закладывает более низкую инфляцию на 2025 год. Хотя новость нельзя назвать позитивной, для инвесторов она не имеет большого значения. Наш прогноз дивидендов на 2025 год снижается на 3% или 5 рублей на акцию, до 185 рублей. Это подразумевает дивидендную доходность на уровне чуть более 13%, - указывают эксперты инвесткомпании. - Наша целевая цена "префов" "Транснефти", рассчитанная по методу дисконтирования дивидендов, остается в силе - 2000 рублей за штуку. Сохраняем позитивный взгляд на бумагу.

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