Акции ТКС Холдинга фундаментально выглядят очень привлекательно - "Алор Брокер"

Акции МКПАО "ТКС Холдинг" выглядят очень привлекательно с фундаментальной точки зрения, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Компания опубликовала довольно неплохие показатели за 9М24, а также сохранила прогноз по росту прибыли не менее чем на 30%. Пока все говорит о том, что эта задача выполнимая. Следовательно, "ТКС Холдинг" может стать одним из лучших российских эмитентов - такой рост кроме "айтишников" покажут лишь единицы. С учетом намерения направлять на дивиденды 30% прибыли, причем ежеквартально, акции эмитента выглядят фундаментально очень привлекательно. Стоит искать момент, подтвержденный техническими сигналами, на покупку бумаги", - пишет эксперт в материале инвесткомпании.

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