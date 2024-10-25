Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 13,3-13,6 руб. за юань в ближайшие дни - ПСБ

Пара юань/рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 13,3-13,6 руб. за юань в ближайшие дни, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Биржевой и внебиржевой курсы юаня третий день подряд оставались "приклееными" к району 13,5 руб., отражая ограниченность увеличения предложения валюты перед налоговыми выплатами 28 октября, лишь нивелирующую устойчивый спрос со стороны импорта. Внешний фон также не предоставляет пока явных поводов для формирования направленного движения. В целом валютный рынок находится в состоянии баланса. Мы по-прежнему рассчитываем на небольшое восстановительное движение рубля в канун налоговых выплат. На пятницу-понедельник целевым видим диапазон 13,3-13,6 руб." - пишет эксперт в материале банка.

Также Локтюхов указывает, что после прохождения налогового периода вероятно возобновление тенденции к плавному ослаблению рубля (движение к отметке 14 руб. за юань), экономически оправданному на фоне более низких цен на нефть и ограниченности возможностей по наращиванию экспорта энергоносителей при высокой доле рублевых расчетов с одной стороны и сезонно высокого внутреннего потребления с другой.

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