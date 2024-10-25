Brent торгуется у $74,5/барр.

Dow Jones снизился, S&P 500 и Nasdaq завершили четверг в плюсе. Фондовые индексы Китая и Гонконга растут, японский индикатор торгуется в минусе в пятницу. Цены на нефть эталонных марок умеренно растут утром в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики, трейдеры оценивали неоднозначную корпоративную отчетность.

Dow Jones снизился по итогам четвертой сессии подряд. Лидерами падения среди компонентов этого индексы стали акции International Business Machines (SPB: IBM) и Honeywell International (SPB: HON), цена которых упала на 6,2% и 5,1% соответственно. Выручка обеих компаний в третьем квартале оказалась ниже консенсус-прогноза экспертов.

Сотрудники Boeing Co. (SPB: BA) проголосовали против соглашения, достигнутого руководством компании с лидерами Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической отрасли (IAM). В результате забастовка на предприятиях авиастроительного концерна, начатая 13 сентября, будет продолжаться. Акции Boeing подешевели на 1,2%.

Котировки бумаг Union Pacific Corp. (SPB: UNP) снизились на 4,4%. Железнодорожный оператор в июле-сентябре увеличил чистую прибыль и выручку, однако оба показателя не оправдали ожиданий аналитиков.

Производитель мотоциклов Harley-Davidson Inc. (SPB: HOG) в июле-сентябре сократил чистую прибыль на 40% и выручку - на 26%. Цена акций компании рухнула на 7,2%.

Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) в минувшем квартале снизила чистую прибыль почти втрое, что вызвало снижение стоимости бумаг авиакомпании на 5,6%.

В то же время цена акций Tesla (SPB: TSLA) взлетела почти на 22% (самый значительный дневной подъем за 11 лет), в результате чего капитализация производителя электромобилей выросла за день более чем на $100 млрд, отмечает Trading Economics. Компания в июле-сентябре получила скорректированную прибыль и операционную рентабельность выше ожиданий аналитиков, а также спрогнозировала скачок продаж электрокаров на 20-30% в 2025 году.

Котировки бумаг United Parcel Service (SPB: UPS) подскочили на 5,3%. Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки в третьем квартале увеличила чистую прибыль на 37%, при этом скорректированный показатель и выручка превысили ожидания экспертов.

Производитель оборудования для выпуска микрочипов Lam Research (SPB: LRCX) в третьем финансовом квартале увеличил чистую прибыль и выручку, причем оба показателя превзошли ожидания рынка. Акции компании подорожали на 5,1%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 15 тыс. - до 227 тыс., сообщило в четверг министерство труда. При этом аналитики прогнозировали сохранение числа заявок на уровне предыдущей недели (242 тыс.), по данным Trading Economics.

Продажи новых домов в США в сентябре повысились на 4,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 738 тыс. в пересчете на годовые темпы, по данным министерства торговли. Это рекордный уровень с мая 2023 года.

Согласно пересмотренным данным, в августе было реализовано 709 тыс. новостроек, а не 716 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали роста продаж в прошлом месяце до 720 тыс. с прежде объявленного августовского уровня.

Dow Jones Industrial Average в четверг снизился на 140,59 пункта (на 0,33%) и составил 42374,36 пункта.

В то же время значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов выросло на 12,44 пункта (на 0,21%) - до 5809,86 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 138,83 пункта (на 0,76%) и завершил сессию на отметке 18415,49 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики в пятницу: рынки Южной Кореи и Австралии стабильны, индексы Шанхая и Гонконга растут, а японский индикатор снижается в преддверии парламентских выборов.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 МСК вырос на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 0,64%.

Народный банк Китая в пятницу оставил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых. Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF составили 700 млрд юаней ($98,25 млрд).

Лидерами роста на бирже в Гонконге являются акции Xinyi Solar Holdings, взлетевшие почти на 20%. Цена бумаг Geely Automobile Holdings поднимается на 8,4%, Xinyi Glass Holdings - на 7,5%, Li Auto (SPB: LI) - на 5,8%, Xiaomi (SPB: 1810) - на 3,4%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 0,8%.

Парламентские выборы в Японии состоятся на ближайших выходных, и инвесторы оценивают вероятность потери правящей партией большинства в нижней палате, что может повысить политическую неопределенность в стране и стать препятствием для нормализации денежно-кредитной политики, пишет Trading Economics.

Самое резкое снижение на бирже в Токио демонстрируют акции Sumitomo Pharma (-6%), Kawasaki Kisen (-4,1%) и Nippon Yusen (-3,5%). Цена бумаг Konami Group опускается на 3,2%, Mitsui O.S.K. Lines - на 3%.

Южнокорейский индекс Kospi и австралийский S&P/ASX 200 колеблются в пределах 0,1%.

Акции Samsung Electronics дешевеют на 1,2%, а рыночная стоимость SK Hynix увеличивается на 0,6%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto поднимается на 0,3%.

Цены на нефть эталонных марок умеренно растут утром в пятницу после снижения по итогам двух предыдущих сессий.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:03 мск составляет $74,53 за баррель, что на $0,15 (0,2%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на $0,58 (0,8%), до $74,38 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене на $0,13 (0,19%), до $70,32 за баррель. По итогам прошлой сессии цена фьючерса снизилась на $0,58 (0,8%), до $70,19 за баррель.

Давление на нефтяные котировки накануне оказали слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что недавняя ликвидация главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара дает Израилю возможность для согласования условий возвращения заложников из Газы и завершения конфликтов на Ближнем Востоке.

Говоря о планируемом Израилем ответе на проведенный Ираном ракетный обстрел израильской территории, Блинкен напомнил, что сторонам нужно избегать эскалации.

Участники нефтяного рынка сохраняют оптимизм относительно возможного прекращения огня между Израилем и группировкой ХАМАС, отметил старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

"Впрочем, пока за каждым падением цен на нефть на переговорах о прекращении огня следовал рост, поскольку ХАМАС едва ли намерен отдавать заложников или складывать оружие", - сказал он.