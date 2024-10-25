Цена нефти может подняться в район $77/барр. на следующей неделе - БКС Экспресс

Котировки нефти марки Brent могут показать рост в район $77 за баррель на следующей неделе, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Нефть марки Brent в четверг в моменте была на $76,5, баррель немного не дошел до технического сопротивления под $77 - вновь вниз под поддержку $75 за баррель. На неделе было волатильно, но все же плюс. Технически все решится по итогам торговой недели - выше/ниже $75. Больше вариантов за закрытие над уровнем, и на будущей неделе это может привести к новому заходу под $77 за баррель", - указывает аналитик в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.