Рубль в четверг не изменился в паре с юанем в ожидании пятничного решения ЦБ по ставке

Москва. 24 октября. Китайский юань не изменился относительно вчерашнего закрытия на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль завершил сессию на отметках предыдущего торгового дня по результатам малоактивной сессии перед пятничным заседанием Банка России по ключевой ставке.

Поддержку в ходе торгов оказала подготовка экспортеров к налоговым выплатам октября. В понедельник, 28 октября, им предстоит перечислить в бюджет налог на прибыль, НДС, НДФЛ, акцизы, страховые взносы и НДД.

Курс юаня в 19:00 мск составил 13,5365 руб., не изменившись относительно уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 25 октября на 10,23 копейки, до 96,7402 руб./$1, и увеличил курс евро на 13,24 копейки, до 104,5139 руб./EUR1.

Возможно краткосрочное укрепление рубля в рамках устоявшегося диапазона 13,35-13,60 руб./юань, полагает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов.

"Пара CNY/RUB уже почти две недели торгуется в весьма узком диапазоне 13,35-13,60 руб./юань, соответственно, краткосрочный тренд на повышение сменился на консолидацию, - пишет эксперт в комментарии. - Тем не менее, среднесрочный тренд, который берет свое начало с первой декады сентября, все еще остается в силе, хотя и ослабел. По нашему мнению, основным сдерживающим ослабление рубля фактором является перспектива дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики. Доходности безрисковых инструментов в рублях существенно превосходят доходности валютных инструментов - будь то депозиты или же бивалютные облигации. Кроме того, за последние два дня усилилась и санкционная риторика, что также не способствует увеличению позиций в иностранной валюте".

Внешний фон, по мнению Фетисова, характеризуется разноплановыми факторами: нефтяные котировки постепенно теряют "геополитическую премию", оставаясь, тем не менее, в рамках краткосрочного восходящего тренда, а индекс доллара (DXY) c начала октября показывает восходящую динамику.

"Офшорный юань в течение недели в целом показывает устойчивость к доллару, однако в случае уверенного пробоя уровня 7,15 юаня за доллар китайская валюта может снизиться до уровней 7,18-7,20 юаня, чему будет способствовать, в том числе, и недавнее снижение ставок со стороны Народного банка Китая, - прогнозирует стратег банка. - Что касается краткосрочных перспектив пары CNY/RUB, то впереди период уплаты налогов, и обосновано ожидать некоторого укрепления рубля по отношению к юаню, но в рамках устоявшегося диапазона".

Банк России на заседании в ближайшую пятницу повысит ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 20%, сохранив жесткий сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП), считает большинство аналитиков. При этом некоторые эксперты допускают больший шаг повышения ставки - сразу на 200 б.п. - до 21%.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ДКП пройдет 25 октября. Оно будет опорным, то есть помимо публикации пресс-релиза и проведения пресс-конференции председателя Банк России также представит среднесрочный макроэкономический прогноз. Резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу ЦБ опубликует 6 ноября 2024 года.

Решение по ключевой ставке на октябрьском заседании не предопределено, регулятор будет рассматривать весь комплекс факторов и вышедших данных, заявила перед началом недели "тишины" председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "Безусловно, будем рассматривать, как вышедшие новые данные влияют на наш прогноз, с тем, чтобы принять выверенное решение по ключевой ставке. Конечно, текущая инфляция, и динамика инфляционных ожиданий, и темпы роста кредитования, и внешние факторы во многом подтверждают те соображения, которые были у нас в сентябре, когда мы повышали ключевую ставку. Но еще раз, решение не предопределено. Будем смотреть на весь комплекс факторов", - сказала Набиуллина на прошлой неделе.

Годовая инфляция на 21 октября, исходя из расчетов на основе данных Росстата, символически замедлилась до 8,46% с 8,47% на 14 октября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и так же символически выросла до 8,52% с 8,51% на 14 октября, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь октябрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Инфляционные ожидания населения РФ в октябре выросли до 13,4% с 12,5% в сентябре, показав максимальный прирост с декабря 2023 года. Ценовые ожидания предприятий в октябре росли второй месяц подряд, они вернулись к средним уровням IV квартала 2023 года и находятся существенно выше значений 2017-2019 годов, когда инфляция была вблизи цели.

ЦБ в сентябре 2024 года повысил ключевую ставку на 100 б.п. - до 19%, допустил возможность ее повышения на ближайшем заседании. Требуется дополнительное ужесточение ДКП для того, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году, заявил тогда Банк России.

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению после роста ранее в четверг.

Опасения по поводу спроса на топливо в Китае, крупнейшем импортере нефти в мире, оказывают давление на котировки. Кроме того, долларовый индекс, показывающий стоимость доллара США относительно основных мировых валют, поднялся до максимума с июля, что снижает интерес инвесторов к покупке нефти, отмечает Trading Economics.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск снизились на 0,99%, до $74,22 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 1% и составляла $70,05 за баррель.

Тем временем некоторую поддержку котировкам оказывают риски эскалации конфликта на Ближнем Востоке, что может поставить под угрозу поставки нефти из этого региона.

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли в четверг относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 23 октября поднялась на 5 базисных пунктов - до 18,71% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась на 1 базисный пункт - до 18,64% годовых, версия на три месяца увеличилась на 4 базисных пункта, до 18,43% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 1 базисный пункт относительно предыдущего торгового дня и в четверг составила 17,68% годовых.