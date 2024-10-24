24 октября 2024 года 19:13
Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST
Москва. 24 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,59% от номинала (их доходность также не изменилась, составив 8,88% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 28,16% от номинала (его доходность увеличилась на 2 базисных пункта и составила 18,94% годовых). Облигации с погашением в 2042 году подешевел за день всего на 1 базисный пункт - до 74,02% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 8,2% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 6 базисных пунктов).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене всего на 1 базисный пункт - до 71,18% от номинала (их доходность выросла на 16 базисных пунктов, составив 28,32% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 67,28% от номинала (доходность увеличилась на 7 базисных пунктов, составив 20,55% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 67,46% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта - до 14,03% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась на 5 базисных пунктов -до 66,65% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 24 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в четверг демонстрируют умеренный рост в ожидании очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоится 6-7 ноября, и президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября.
При этом количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 15 тыс. - до 227 тыс., сообщило министерство труда США. Аналитики прогнозировали сохранение числа заявок на уровне предыдущей недели.
Опубликовано: /Финмаркет/
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