Средняя цена нефти Brent в 4К24 составит $76 за баррель - ПСБ

Средняя цена нефти марки Brent в IV квартале текущего года, вероятно, составит $76 за баррель, отмечается в инвестиционной стратегии Промсвязьбанка (ПСБ) на 4К24.

"Мы видим в IV квартале риск дальнейшего снижения рынка нефти в отсутствие эскалации на Ближнем Востоке, - пишут эксперты. - Не ожидаем серьезного повреждения инфраструктуры Ирана, поэтому прогнозируем среднюю цену Brent в $76/барр. Причины: рост добычи в ОПЕК+ и вне его, снижение спроса Китая, развитие США как экспортера и восстановление спроса в Индии, который не сможет компенсировать падение спроса в других странах".

По мнению аналитиков банка, фактор дефицита предложения нефти из-за ОПЕК+ постепенно исчезает: с декабря участники сокращения начнут увеличивать добычу. Параллельно наращивают добычу США, Мексика, Канада, Бразилия, что будет давить на цены.

"Российская нефть Urals в III квартале следовала за динамикой Brent, средняя цена составила $72,5/барр. против ожидаемых $77/барр. Экспорт нефти и нефтепродуктов летом упал до минимумов с марта 2021 года, главным образом из-за снижения закупок Китаем и Индией. В IV квартале мы ожидаем среднюю цену на Urals в $70/барр. Спрос на российскую нефть увеличится со стороны Индии после паузы, чему поспособствует завершение ремонта в порту Козьмино и выросший дисконт к Brent в районе $12 /барр.", - прогнозируют эксперты ПСБ.

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