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24 октября 2024 года 18:07
Средний уровень ставки ЦБР в 2025г может составить 16-20% - "Астра Управление активами"
Средний прогнозный уровень ключевой ставки Банка России в 2025 году находится в диапазоне 16-20% годовых, считает директор по инвестициям "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой. "Сохранение проинфляционных рисков и недостаточно уверенное замедление кредита/спроса требует от ЦБ повышения ставки и прогноза по средней ставке на 2025 год. Но масштабы этого повышения должны учитывать заметное ужесточение денежно-кредитных условий (ДКУ), которые мы видим в рыночных ставках/индикаторах, ужесточении неценовых условий кредитования и автономных от действий регулятора процессах, связанных в макропруденциальным регулированием и выполнением крупнейшими банками норматива краткосрочной ликвидности (что повышает стоимость ликвидных пассивов). Причем рост ставок превысил повышение инфляционных ожиданий, - пишет эксперт в обзоре. - Поэтому мы сохраняем свой базовой прогноз ставки ЦБ в 20% с повышением/расширением его среднего уровня в 2025 году с 14-16% до 16-20% при инфляции 4,5-5% в обновленном прогнозе Банка России. Учитывая лаги денежно-кредитной политики, это снизит риски чрезмерного ужесточения ДКУ и ущерба для роста ВВП в 2025-26 годах". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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