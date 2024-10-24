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24 октября 2024 года 17:19

"Газпромбанк Инвестиции" сдержанно оценивает привлекательность акций ММК

"Газпромбанк Инвестиции" сдержанно оценивает привлекательность вложений в акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) ввиду неопределенности на мировом рынке стали, рисков ужесточения ДКП ЦБ РФ и возможного роста капитальных затрат, сообщается в материале аналитиков сервиса.

"Несмотря на снижение объемов продаж, компания за счет роста цен на продукцию добилась увеличения выручки за 9М24. Однако на фоне опережающего роста затрат чистая прибыль ММК в рассмотренном периоде находилась под давлением. Из положительных моментов необходимо отметить наличие чистой денежной позиции, что делает компанию финансово устойчивой, что особенно актуально в период высоких ставок, - пишут эксперты. - Учитывая неопределенность на мировом рынке стали, риски ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России и возможный рост капитальных затрат на фоне реализации ремонтных работ эмитентом, что может оказать давление на свободный денежный поток, мы в настоящее время сдержанно смотрим на инвестиционную привлекательность его акций".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ММК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


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