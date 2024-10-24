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Рубль днем колеблется в паре с юанем от небольшого минуса к незначительному плюсу в ожидании пятничного решения ЦБ по ставке

Москва. 24 октября. Китайский юань развернулся вверх и слабо повышается на Московской бирже в четверг днем, рубль перешел к небольшому понижению в рамках малоактивной сессии перед пятничным заседанием Банка России по ключевой ставке.

Поддержку рублю оказывает подготовка экспортеров к налоговым выплатам октября. В понедельник, 28 октября, им предстоит перечислить в бюджет налог на прибыль, НДС, НДФЛ, акцизы, страховые взносы и НДД.

Курс юаня в 15:00 мск составил 13,5435 руб., что на 0,7 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 4 копейки, до 96,56 руб./$1; контракт EURRUBF укрепился на 22 копейки, до 104,33 руб./EUR1.

Возможно краткосрочное укрепление рубля в рамках устоявшегося диапазона 13,35-13,60 руб./юань, полагает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов.

"Пара CNY/RUB уже почти две недели торгуется в весьма узком диапазоне 13,35-13,60 руб./юань, соответственно, краткосрочный тренд на повышение сменился на консолидацию, - пишет эксперт в комментарии. - Тем не менее, среднесрочный тренд, который берет свое начало с первой декады сентября, все еще остается в силе, хотя и ослабел. По нашему мнению, основным сдерживающим ослабление рубля фактором является перспектива дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики. Доходности безрисковых инструментов в рублях существенно превосходят доходности валютных инструментов - будь то депозиты или же бивалютные облигации. Кроме того, за последние два дня усилилась и санкционная риторика, что также не способствует увеличению позиций в иностранной валюте".

Внешний фон, по мнению Фетисова, характеризуется разноплановыми факторами: нефтяные котировки постепенно теряют "геополитическую премию", оставаясь, тем не менее, в рамках краткосрочного восходящего тренда, а индекс доллара (DXY) c начала октября показывает восходящую динамику.

"Офшорный юань в течение недели в целом показывает устойчивость к доллару, однако в случае уверенного пробоя уровня 7,15 юаня за доллар китайская валюта может снизиться до уровней 7,18-7,20 юаня, чему будет способствовать, в том числе, и недавнее снижение ставок со стороны Народного банка Китая, - прогнозирует стратег банка. - Что касается краткосрочных перспектив пары CNY/RUB, то впереди период уплаты налогов, и обосновано ожидать некоторого укрепления рубля по отношению к юаню, но в рамках устоявшегося диапазона".

Банк России на заседании в ближайшую пятницу повысит ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 20%, сохранив жесткий сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП), считает большинство аналитиков. При этом некоторые эксперты допускают больший шаг повышения ставки - сразу на 200 б.п. - до 21%.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ДКП пройдет 25 октября. Оно будет опорным, то есть помимо публикации пресс-релиза и проведения пресс-конференции председателя Банк России также представит среднесрочный макроэкономический прогноз. Резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу ЦБ опубликует 6 ноября 2024 года.

Решение по ключевой ставке на октябрьском заседании не предопределено, регулятор будет рассматривать весь комплекс факторов и вышедших данных, заявила перед началом недели "тишины" председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "Безусловно, будем рассматривать, как вышедшие новые данные влияют на наш прогноз, с тем, чтобы принять выверенное решение по ключевой ставке. Конечно, текущая инфляция, и динамика инфляционных ожиданий, и темпы роста кредитования, и внешние факторы во многом подтверждают те соображения, которые были у нас в сентябре, когда мы повышали ключевую ставку. Но еще раз, решение не предопределено. Будем смотреть на весь комплекс факторов на следующей неделе", - сказала Набиуллина на прошлой неделе.

Годовая инфляция на 21 октября, исходя из расчетов на основе данных Росстата, символически замедлилась до 8,46% с 8,47% на 14 октября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ) и так же символически выросла до 8,52% с 8,51% на 14 октября, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь октябрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Инфляционные ожидания населения РФ в октябре выросли до 13,4% с 12,5% в сентябре, показав максимальный прирост с декабря 2023 года. Ценовые ожидания предприятий в октябре росли второй месяц подряд, они вернулись к средним уровням IV квартала 2023 года и находятся существенно выше значений 2017-2019 годов, когда инфляция была вблизи цели.

ЦБ в сентябре 2024 года повысил ключевую ставку на 100 б.п. - до 19%, допустил возможность ее повышения на ближайшем заседании. Требуется дополнительное ужесточение ДКП для того, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году, заявил тогда Банк России.

Цены на нефть поднимаются днем в четверг, восстанавливаясь после снижения по итогам предыдущей сессии.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск повысились на 0,36%, до $75,23 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 0,44%, до $71,07 за баррель.

В среду обе марки подешевели на 1,4% на данных, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 5,474 млн баррелей, намного сильнее ожидавшегося экспертами роста на 700 тыс. баррелей.

Опасения по поводу нефтяного спроса в Китае, крупнейшем импортере нефти в мире, ограничивают рост цен. Тем временем поддержку котировкам оказывают риски эскалации конфликта на Ближнем Востоке, который может поставить под угрозу поставки нефти из этого региона.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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