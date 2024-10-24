"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций Займера

"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив котировок акций микрофинансовой компании (МФК) "Займер" в условиях продолжающегося ужесточения регулирования и новых предложений ЦБ РФ по реформе рынка микрофинансовых организаций (МФО), сообщается в материале аналитиков брокера.

Эмитент отчитался за третий квартал 2024 года. Повышение ставки налога на прибыль с 20 до 25% привело к повышению расходов, что негативно повлияло на показатель чистой прибыли. Без учета этого фактора, отмечают эксперты, прибыль показала бы рост на 6% квартал к кварталу и находилась бы на уровне прошлого года.

Действующие лимиты, ограничивающие кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой, снижают темпы роста бизнеса, констатируют аналитики брокера. Повышенные госпошлины также снизили маржинальность по судебным взысканиям. Представленный Банком России план развития рынка МФО на 2025-2027 годы, по заявлениям эмитента, окажет крайне негативный эффект на рынок в целом.

Совет директоров "Займера" отложил решение по дивидендам, чтобы их выплата пришлась на январь 2025 года. "Согласно дивидендной политике компания ежеквартально выплачивает акционерам от 50% чистой прибыли. Тем не менее дважды "Займер" направлял на дивиденды все 100%. Если компания снова распределит всю чистую прибыль за квартал, размер дивиденда может составить 10,5 рубля на акцию и дать 6,8% доходности", - указывают эксперты "Т-Инвестиций".

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