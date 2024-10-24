Акции ММК пока неинтересны для покупок - "Мои Инвестиции"

Акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) пока неинтересны для покупок, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Хотя бумаги эмитента остаются самыми недооцененными в секторе, торгуясь 1,8х EV/EBITDA 12M при текущих ценах (против 3,5х у "Северстали" и 2,6х у "НЛМК") и генерируя 18% доходности FCF на год вперед, отсутствие краткосрочных позитивных триггеров и неблагоприятные макроэкономические факторы в России пока не вызывают интереса к покупке сталеваров", - пишут эксперты в комментарии.

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