S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5750-5850п в четверг - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5750-5850 пунктов в четверг при повышенной волатильности, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Сакена Исмаилова.

"Мы оцениваем баланс рисков на предстоящую сессию как нейтральный и прогнозируем повышенный уровень волатильности, - отмечает эксперт. - Фьючеры на основные индексы демонстрируют рост. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5750-5850 пунктов (от -0,8% до +0,9% к уровню закрытия среды). С технической точки зрения S&P 500 протестировал поддержку на уровне 5765 пунктов и область 20-дневной скользящей средней. Тем не менее структура движения по-прежнему указывает на преобладание покупателей. Индикатор RSI все еще выше нейтральных 50 пунктов. Цель "быков" - тест 5900 пунктов. Ближайшая поддержка для индекса широкого рынка - отметка 5680 пунктов".

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