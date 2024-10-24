Рынок акций РФ утром просел ниже 2710п по индексу МосБиржи во главе с бумагами "Системы"

Москва. 24 октября. Рынок акций РФ утром в четверг сохранил нисходящий импульс вечерней сессии среды на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и ожиданий ужесточения монетарной политики ЦБ РФ по итогам заседания в пятницу, сдерживающим фактором выступает подросшая нефть (фьючерс на нефть Brent в четверг превысил $76,2 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже 2710 пунктов, обновив минимум более чем за месяц, в лидерах отката выступают акции АФК "Система" (-3,8%).

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2708,96 пункта (-1%), индекс РТС - 883,07 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 октября, составляет 96,6379 руб. (+4,61 копейки).

Подешевели также акции "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-2,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,4% и -0,1% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,2%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,9%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,4% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%).

Подросли акции ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,3%).

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", на рынке акций РФ сохраняется нисходящая динамика, инвесторы не рассматривают покупки в преддверии заседания Банка России, опасаясь более сильного повышения ключевой ставки.

В пользу более решительных действий регулятора выступают недельные данные Росстата по индексу потребительских цен (ИПЦ), который за неделю с 15 по 21 октября повысился на 0,2% по сравнению с ростом на 0,12% неделей ранее. Слабые настроения превалируют и в сегменте суверенного долга, что подтверждается провальными результатами аукционов Минфина РФ в среду (аукционы по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26245RMFS и с переменным купонным доходом выпуска №29025RMFS признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым ценам).

Слабо выглядят акции "НОВАТЭКа" из-за опасений перед очередным пакетом санкций ЕС, который, как ожидается, будет включать ограничения в отношении СПГ из России. По оценкам экспертов "Цифра брокер", основные ограничения уже были введены, и новые санкции на позиции компании не повлияют. "НОВАТЭК" продолжает генерировать прибыль, при этом результаты компании за III квартал 2024 года отражают рост объемов добычи по сравнению с предыдущим годом, и проблем с реализацией тоже не наблюдается. Долгосрочно оптимистичный взгляд на акции компании сохраняется, и можно ожидать, что ситуация с отгрузками с "Арктик СПГ 2" со временем разрешится, считают в "Цифра брокер".

Аналитики "БКС Мир инвестиций" также отмечают, что до решения по ключевой ставке ЦБ РФ в пятницу покупатели вряд ли будут предпринимать активные действия. Техническая картина в индексе МосБиржи ухудшилась, и теперь есть риск снижения еще примерно на 1%. В то же время поступление промежуточных дивидендов в среднесрочной перспективе должно поддержать рынок, полагают в "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, позиции покупателей в РФ перед заседанием Центробанка остаются хрупкими. Внешний фон в четверг неоднозначный: цены на нефть восстанавливаются после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI проверяют на прочность сопротивления $75,5 и $71,5 за баррель (средние полосы Боллинджера дневных графиков) на фоне сохранения напряженности на Ближнем Востоке.

Индексы МосБиржи и РТС в четверг тестируют поддержки 2720 пунктов и 890 пунктов соответственно, что дает сигнал на дальнейшее снижение. Рынок перед пятничным заседанием ЦБ РФ сохраняет локальную слабость, но инвесторы сохраняют надежды на оптимистичные новости, полагает Кожухова.

В США накануне индексы акций снизились на 0,9-1,6% во главе с Nasdaq из-за слабой квартальной отчетности компаний и других негативных новостей, откат Dow Jones (-1%) стал самым значительным дневным спадом за последние семь недель, отмечает MarketWatch.

В Азии в четверг также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский ASX Australia снизился на 0,3%, южнокорейский KOSPI - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), однако подросли Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,5-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,4-0,8%, за исключением просевшего на 0,1% фьючерса на Dow).

Неопределенность, связанная с предстоящими выборами в США, оказывает давление на мировые рынки. Трейдеры опасаются обострения ситуации в отношениях Вашингтона и Пекина в случае победы на выборах 5 ноября кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

Инвесторы также ждут от Китая дополнительных мер, которые помогли бы оживить экономическую активность, поскольку масштабных стимулов объявлено так и не было, отмечает Trading Economics.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Японии, рассчитываемый Jibun Bank и S&P Global, в октябре упал до минимальных с ноября 2022 года 49,4 пункта с 52 пунктов месяцем ранее. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о спаде экономической активности. PMI опустился ниже этого уровня впервые с июня.

Экономика Южной Кореи в третьем квартале 2024 года выросла на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится сообщении Банка Кореи, представившего предварительные данные. В годовом выражении ВВП увеличился на 1,5%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения ВВП Южной Кореи на 0,5% в поквартальном и на 2% в годовом выражении.

На нефтяном рынке утром в четверг цены корректируются вверх после снижения днем ранее на статистике и росте запасов сырья в США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $76,26 за баррель (+1,7% и -1,4% накануне), декабрьская цена фьючерсов на WTI - $72,11 за баррель (+1,9% и -1,4% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 5,474 млн баррелей. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 0,7-1 млн баррелей.

Трейдеры продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке, а также перспективы спроса и предложения нефти. Риски, связанные с ближневосточным конфликтом, поддерживают рынок. При этом сигналы ослабления экономики Китая - крупнейшего мирового импортера нефти - оказывают давление на стоимость сырья.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-6,5%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-5,7%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-3,8%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (-3,4%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-2,8%), МКПАО "ВК" (MOEX: VKCO) (-2,7%).

Выросли бумаги "АГ Кристалл" (MOEX: KLVZ) (+5,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 12,7 млрд рублей (из них 1,72 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 1,28 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 943,8 млн рублей на акции "Газпрома").