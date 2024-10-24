Возможно краткосрочное укрепление рубля в рамках диапазона 13,35-13,60 руб./юань - Россельхозбанк

Возможно краткосрочное укрепление рубля в рамках устоявшегося диапазона 13,35-13,60 руб./юань, полагает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов.

"Пара CNY/RUB уже почти две недели торгуется в весьма узком диапазоне 13,35-13,60 руб./юань, соответственно, краткосрочный тренд на повышение сменился на консолидацию, - пишет эксперт в комментарии. - Тем не менее, среднесрочный тренд, который берет свое начало с первой декады сентября, все еще остается в силе, хотя и ослабел. По нашему мнению, основным сдерживающим ослабление рубля фактором является перспектива дальнейшего ужесточения кредитно - денежной политики. Доходности безрисковых инструментов в рублях существенно превосходят доходности валютных инструментов будь то депозиты, или же бивалютные облигации. Кроме того, за последние два дня усилилась и санкционная риторика, что также не способствует увеличению позиций в иностранной валюте".

Внешний фон, по мнению Фетисова, характеризуется разноплановыми факторами: нефтяные котировки постепенно теряют "геополитическую премию", оставаясь, тем не менее, в рамках краткосрочного восходящего тренда, а Индекс доллара (DXY) c начала октября показывает восходящую динамику.

"Офшорный юань в течение недели в целом показывает устойчивость к доллару, однако, в случае уверенного пробоя уровня 7,15 юаней за доллар, китайская валюта может снизиться до уровней 7,18-7,20, чему будет способствовать, в том числе, и недавнее снижение ставок со стороны Народного Банка Китая, - прогнозирует стратег банка. - Что касается краткосрочных перспектив пары CNY/RUB, то впереди - период уплаты налогов, и обосновано ожидать некоторого укрепления рубля по отношению к юаню, но в рамках устоявшегося диапазона".

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