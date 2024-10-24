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24 октября 2024 года 10:31
Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - встречи МВФ; - саммит БРИКС; - предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы и США за октябрь; - разрешения на строительство США в сентябре; - еженедельные заявки на пособия по безработице в США; - продажи жилья на первичном рынке США в сентябре; - выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли; - квартальные результаты Amazon.com Inc., Mastercard Inc., Caterpillar, Honeywell International, Barclays; - финансовые результаты "ММК" и X5 Retail Group за 3К24 по МСФО; - операционные результаты "ТГК-1" за 3К24; - операционные результаты Henderson за сентябрь 2024 года. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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24 октября 2024 года 16:25
"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив котировок акций микрофинансовой компании (МФК) "Займер" в условиях продолжающегося ужесточения регулирования и новых предложений ЦБ РФ по реформе рынка микрофинансовых организаций (МФО), сообщается в материале аналитиков брокера. Эмитент... читать дальше
.24 октября 2024 года 15:45
Цены акций Qualcomm, McDonald''s и Boeing, вероятно, пока останутся под давлением - инвестбанк "Синара"
Котировки акций Qualcomm Inc., McDonald''s Corp. и Boeing Co., вероятно, останутся под давлением в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара". "Акции Qualcomm подешевели в среду на 4%, а Arm Holdings - на 6,7%, после того как последняя сообщила об аннулировании лицензии,... читать дальше
.24 октября 2024 года 15:23
Акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) пока неинтересны для покупок, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Хотя бумаги эмитента остаются самыми недооцененными в секторе, торгуясь 1,8х EV/EBITDA 12M при текущих ценах (против 3,5х у "Северстали" и 2,6х у "НЛМК") и... читать дальше
.24 октября 2024 года 15:00
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену акций Whoosh (ПАО "ВУШ Холдинг") с 312,68 руб. до 239,18 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 46% и соответствует рекомендации "покупать", сообщается в комментарии. "Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в... читать дальше
.24 октября 2024 года 14:34
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов акции "Яндекса", а также исключив бумаги банка "Санкт-Петербург", сообщается в материале брокера. Текущий состав топ-списка: "Полюс", "Газпром", "Группа Астра", "РусАл", "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА",... читать дальше
.24 октября 2024 года 14:08
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5750-5850 пунктов в четверг при повышенной волатильности, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Сакена Исмаилова. "Мы оцениваем баланс рисков на предстоящую сессию как нейтральный и прогнозируем повышенный уровень... читать дальше
.24 октября 2024 года 13:42
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) на фоне слабых финрезультатов компании за III квартал и 9 месяцев 2024 года, сообщается в комментарии. "Компания опубликовала слабые финансовые результаты, что было ожидаемо на фоне ранее... читать дальше
.24 октября 2024 года 13:17
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции АФК "Система" с целью 11 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21,03%, стоп-приказ: 16 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что... читать дальше
.24 октября 2024 года 12:47
Нефтегазовый сектор остается одним из наиболее привлекательных с дивидендной точки зрения, говорится в аналитическом материале инвесткомпании "Финам". Несмотря на коррекцию мировых цен на нефть, рыночная конъюнктура для российских нефтяников остается, по мнению аналитиков, достаточно... читать дальше
.24 октября 2024 года 12:25
"Финам" повысил рейтинг бумаг Baidu Inc. с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 112 гонконгских долларов (HKD) и $116 за штуку для акций эмитента на Гонконгской фондовой бирже и ADS на Nasdaq соответственно, сообщается в материале аналитика инвестиционной... читать дальше
.24 октября 2024 года 12:01
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций ПАО "Полюс", сообщается в материале начальника аналитического отдела Бориса Красноженова и аналитиков Юлии Толстых и Елизаветы Дегтяревой. "По рекомендации совета директоров эмитента (выплата по итогам 9М24 в размере 1301,75 руб. на акцию, что... читать дальше
.24 октября 2024 года 11:35
Москва. 24 октября. Рынок акций РФ утром в четверг сохранил нисходящий импульс вечерней сессии среды на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и ожиданий ужесточения монетарной политики ЦБ РФ по итогам заседания в пятницу, сдерживающим фактором выступает подросшая нефть (фьючерс на нефть Brent в четверг превысил $76,2 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже 2710 пунктов, обновив минимум более чем за месяц, в лидерах отката выступают акции АФК "Система" (-3,8%). читать дальше
.24 октября 2024 года 11:32
Рубль может протестировать отметку 13,5 за юань в ближайшие дни в связи с усилением фактора налогового периода, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Рубль в среду показывал разнонаправленную динамику. Российская валюта укрепилась против юаня и евро, но умеренно ослабилась против доллара на... читать дальше
.24 октября 2024 года 11:12
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "Полюс" с 16455,12 руб. до 17001,84 руб. за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. "Дисконт на риски вложений в акции эмитента по-прежнему остается сравнительно низким для бумаг в нашем покрытии -... читать дальше
.24 октября 2024 года 10:53
Возможно краткосрочное укрепление рубля в рамках устоявшегося диапазона 13,35-13,60 руб./юань, полагает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов. "Пара CNY/RUB уже почти две недели торгуется в весьма узком диапазоне... читать дальше
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