Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- встречи МВФ;

- саммит БРИКС;

- предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы и США за октябрь;

- разрешения на строительство США в сентябре;

- еженедельные заявки на пособия по безработице в США;

- продажи жилья на первичном рынке США в сентябре;

- выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли;

- квартальные результаты Amazon.com Inc., Mastercard Inc., Caterpillar, Honeywell International, Barclays;

- финансовые результаты "ММК" и X5 Retail Group за 3К24 по МСФО;

- операционные результаты "ТГК-1" за 3К24;

- операционные результаты Henderson за сентябрь 2024 года.

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