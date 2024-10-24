"Финам" понизил рейтинг акций Salesforce до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Salesforce Inc. с "покупать" до "держать" и повысил целевую цену с $295,76 до $321,42 на следующие 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 11,5% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции компании за последние 12 месяцев показывают динамику лучше основных бенчмарков, - отмечает аналитик Никита Степанов. - Однако превосходство небольшое. Акции Salesforce выросли на 41%, S&P 500 - на 38%, а NASDAQ 100 - на 40%. В последнем отчете за 2К2025 фингода компания отразила небольшое замедление темпов роста. Однако при этом превзошла все ожидания аналитиков по финансовым результатам и повысила прогноз по прибыли на акцию на весь фингод. Учитывая данные факторы и общую недооценку компании относительно аналогов, мы не считаем, что потенциал роста котировок исчерпан. Но текущие уровни не являются привлекательными для входа в позицию".

Salesforce - американская технологическая компания, глобальный лидер в отрасли ПО для CRM.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.