Вероятно плавное ослабление рубля в ноябре - "Алор Брокер"

Вероятно плавное ослабление рубля по отношению к юаню в ноябре текущего года, особенно во второй половине месяца, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Рубль в паре с юанем продолжает консолидацию чуть выше отметки 13,5 руб. за юань. Повышение ключевой ставки ЦБ РФ в октябре может дать сильный, но краткосрочный импульс роста российской валюты. Она также сейчас получает поддержку от налогового периода. Однако в ноябре, особенно во второй половине месяца, ждем продолжения плавной девальвации рубля", - пишет эксперт в комментарии.

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