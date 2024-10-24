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24 октября 2024 года 09:39

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики в ожидании октябрьского заседания ЦБ

Москва. 24 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики в ожидании итогов очередного заседания ЦБ РФ, запланированного на 25 октября, а также на фоне противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Банк России на заседании в ближайшую пятницу повысит ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 20% годовых, сохранив жесткий сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП), считает большинство аналитиков. При это некоторые эксперты допускают больший шаг повышения ставки - сразу на 200 базисных пунктов, до 21% годовых.

Американский рынок акций снизился по итогам торгов в среду из-за слабой квартальной отчетности компаний и других негативных новостей. Dow Jones потерял около 1%, что стало самым значительным дневным спадом за последние семь недель. При этом данный индекс и S&P 500 завершили "в минусе" третью сессию подряд.

Азиатские фондовые индексы в основном снижаются в четверг, исключением является Япония. Так, японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 0,1% на фоне повышения котировок акций IT-компаний. Вместе с тем неопределенность, связанная с предстоящими выборами в США, оказывает давление на мировые рынки. Трейдеры опасаются обострения ситуации в отношениях Вашингтона и Пекина в случае победы на выборах 5 ноября кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Инвесторы также ждут от Китая дополнительных мер, которые помогли бы оживить экономическую активность, поскольку масштабных стимулов объявлено так и не было, отмечает Trading Economics.

На этом фоне китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет около 1% в ходе торгов в четверг. Гонконгский индекс Hong Kong упал на 1,4%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 в четверг снизился на 0,12%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi уменьшился на 0,6% на фоне более слабых, чем ожидалось, данных о динамике ВВП страны. Экономика Южной Кореи в III квартале 2024 года выросла всего на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится сообщении Банка Кореи, представившего предварительные данные. В годовом выражении ВВП увеличился на 1,5%. Эксперты в среднем ожидали повышения ВВП Южной Кореи на 0,5% в поквартальном и на 2% в годовом выражении.

В свою очередь цены на нефть повышаются в четверг после снижения по итогам предыдущей сессии на данных о существенном росте запасов в США. Запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 5,474 млн баррелей, сообщило в среду американское министерство энергетики. Резервы бензина выросли на 878 тыс. баррелей, в то время как дистиллятов - уменьшились на 1,14 млн баррелей.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $75,71 за баррель, что на 1% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на 1,4%, до $74,96 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,09%, до $71,54 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 1,4%, до $70,77 за баррель.

Трейдеры продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке, а также перспективы спроса и предложения нефти. Риски, связанные с ближневосточным конфликтом, поддерживают рынок. При этом сигналы ослабления экономики Китая - крупнейшего мирового импортера нефти - оказывают давление на стоимость сырья.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 23 октября снизилась в 1,6 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 16,725 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,753 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился на 0,15% и составил 103,56 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,12%, опустившись до 923,88 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "ФСК ЕЭС БО-05" (-1,22%), "Почта России БО-002P-02" (-1,13%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,85%), а в лидерах повышения - облигации "Атомэнергопром-001P-02" (+1,09%), "Европлан-001Р-03" (MOEX: LEAS) (+0,35%) и "АФК Система-1P-19" (+0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Атомэнергопром" завершило размещение 3-летних облигаций серии 001P-03 объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 18 октября. По займу предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред в размере 1,25% годовых.

Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) (ПСБ) завершил размещение 3-летних облигаций серии 003P-09 объемом 17 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 14 октября, объем займа по итогам маркетинга был увеличен с "не менее 10 млрд рублей" до 17 млрд рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные переменные купоны. Формула для расчета: ключевая ставка ЦБ РФ с фиксацией значения перед началом каждого купонного периода плюс спред в размере 1,5% годовых. Для 1-го купонного периода используется значение ключевой ставки, действующее на конец рабочего дня, предшествующего дате открытия книги заявок; для купонных периодов со 2-го по 36-й включительно - значение ключевой ставки, действующее по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода. Таким образом, ставка 1-го купона составит 20,5% годовых. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.

ООО "Солид СпецАвтоТехЛизинг" завершило размещение облигаций 1-й серии со сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей. Размещение займа проходило с 27 сентября. Ставка 1-42-го ежемесячных купонов установлена на уровне 24% годовых до погашения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2% от номинальной стоимости будет погашаться ежемесячно, начиная с 1-го купона, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента (call-опцион) в дату окончания 18-го купонного периода. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

Совкомбанк (MOEX: SVCB) увеличил объем размещения 3-летних облигаций серии БО-П05 более чем в два раза - с 10 млрд рублей до 22 млрд рублей. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Финальный ориентир спреда установлен в размере 200 базисных пунктов. Сбор заявок на выпуск прошел 23 октября. Техразмещение запланировано на 25 октября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

АО "ВТБ лизинг" установило ставку 1-12-го ежемесячных купонов годовых облигаций серии 001Р-МБ-02 объемом 5 млрд рублей на уровне 21,5% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 22 октября. Техразмещение запланировано на 28 октября. Минимальная заявка составит 1,4 млн рублей. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (прежнее название - ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES)) увеличило объем размещения 2-летних облигаций серии 001Р-14R с "не менее 20 млрд рублей" до 23 млрд рублей. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Финальный ориентир спреда установлен в размере 120 базисных пунктов. Сбор заявок на выпуск прошел 23 октября. Техразмещение запланировано на 1 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

ПАО "Акрон" (MOEX: AKRN) увеличило ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии БО-001P-05 до "не выше 175 базисных пунктов" с "не выше 150 базисных пунктов". Сбор заявок на выпуск пройдет 24 октября c 11:00 до 15:00 мск, планируемый объем выпуска будет определен позднее. По займу предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Предусмотрена амортизация - по 10% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты выплаты 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов и 40% от номинала - в дату погашения. Техразмещение запланировано на 29 октября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

ООО "РЕСО-лизинг" установило ставку 19-20-го купонов облигаций серии БО-04 в размере 21,5% годовых. Эмитент разместил 10-летний выпуск БО-04 объемом 3 млрд рублей в ноябре 2015 года. Ставка текущего купона - 14% годовых, по выпуску 2 ноября предстоит исполнение оферты.

НАО "Финансовые системы" (работает под брендом AzurDrive) установило ставку 2-го купона 3-летних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей на уровне 24% годовых. Компания 31 июля начала размещение выпуска. На текущий момент размещены бонды на 52,6 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 23% годовых. Ставки 2-12-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Выпуск размещается в рамках программы облигаций эмитента серии 001P объемом 20 млрд рублей.

ООО "Селлер" (бренд "Техпорт") вышло из технического дефолта по частичному досрочному погашению выпуска 2-летних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Компания полностью выплатила неисполненные обязательства по погашению части номинальной стоимости бондов в размере 23 млн рублей. Ранее компания сообщала, что неполное исполнение обязательств по выпуску было связано с изменением ковенант по банковскому кредитованию. "Селлер" разместил выпуск в июле 2023 года. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 18% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Выпуск размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: по 25% от номинала должно быть погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го и 24-го купонов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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