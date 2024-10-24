Цены ОФЗ-ПД, вероятно, останутся под давлением в ближайшее время - ПСБ

Котировки рублевых гособлигаций с фиксированным купоном (ОФЗ-ПД), вероятно, останутся под давлением в ближайшее время, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Давление на индекс RGBI на торгах в среду сохранилось, доходность индекса выросла на 5 б.п. - до 18,14%, констатирует эксперт.

Короткие годовые ОФЗ по доходности уже находятся на отметке 20%, однако инвесторы опасаются, что ЦБ РФ вновь перейдет к шагу 200 б.п. при повышении ставки в эту пятницу. Предпосылки к этому есть, отмечает Грицкевич, в виде сохранения высоких темпов корпоративного кредитования и роста инфляционных ожиданий населения. Оперативные данные по инфляции также не выглядят оптимистично, указывает он - недельная инфляция на 21 октября составила 0,2%, годовая приостановила снижение на отметке 8,5%.

"Наш базовый прогноз предполагает повышение ставки на заседании 25 октября на 100 б.п. - до 20%. Однако сигнал регулятора, скорее всего, останется жестким, что, вряд ли позволит в ближайшее время сломить нисходящий тренд в ОФЗ-ПД", - пишет аналитик в материале банка.

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