"Цифра брокер" сохраняет оптимистичную долгосрочную оценку акций НОВАТЭКа

"Аналитики "Цифра брокера" сохраняют оптимистичную долгосрочную оценку перспектив котировок акций "НОВАТЭКа", сообщается в материале инвестиционной компании.

"Динамику "хуже рынка" показали в среду котировки акций "НОВАТЭКа". Из-за опасений перед очередным пакетом санкций ЕС, который, как ожидается, будет включать ограничения в отношении СПГ из России. Мы полагаем, что основные ограничения уже были введены, и новые меры на позиции компании не повлияют, - отмечают эксперты. - "НОВАТЭК" продолжает генерировать прибыль, в то время как результаты эмитента за III квартал 2024 года отражают рост объемов добычи по сравнению с предыдущим годом, и проблем с реализацией тоже не наблюдается. Долгосрочно сохраняем оптимистичный взгляд на акции и ожидаем, что ситуация с отгрузками с "Арктик СПГ 2" со временем разрешится".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.