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24 октября 2024 года 09:13
"Финам" повысил рейтинг акций Диасофта до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций "Диасофта" с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 5814 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 20,8%, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова. "Котировки акций эмитента с момента выхода на биржу в начале февраля 2024 года стабильно показывали одну из лучших динамик среди всех компаний, которые вышли на IPO за последний год. Мы считаем, что "Диасофт" является одной из самых интересных на текущем рынке компаний из-за высоких темпов роста, положительного свободного денежного потока, а также нулевой долговой нагрузки и регулярных дивидендных выплат акционерам, - пишет эксперт. - Общее снижение рынка позволило котировкам дойти до уровней, где уже интересно начинать формировать длинные позиции. При оценке стоимости мы опирались на прогнозные скорректированные мультипликаторы P/E, EV/EBITDA, P/S, EV/S и P/FCF российских компаний-аналогов". Среди рисков, по мнению Степанова, стоит выделить нарастание конкуренции со стороны других игроков на рынке, создание крупными банками собственного финансового ПО, рост дефицита кадров и зарплат сотрудникам, что является частой проблемой для IT-сектора. Также, считает аналитик инвесткомпании, стоит отметить изменение налогового законодательства с 1 января 2025 года, в рамках которого ставка налога на прибыль для IT-сектора вырастет с 0% до 5%, что не очень существенно, но повлияет на результаты эмитента. "Диасофт" - ведущий российский разработчик корпоративного ПО с сервис-ориентированной платформенной архитектурой для финансового сектора. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ДИАСОФТ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ/ПРОГНОЗ
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