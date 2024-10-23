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23 октября 2024 года 18:48

Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 23 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,58% от номинала (их доходность тоже не изменилась, составив 8,87% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 74,03% от номинала (доходность - 8,19% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 3 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день всего на 2 базисных пункта - до 28,16% от номинала (его доходность увеличилась на 1 базисный пункт и составила 18,92% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене на 1 базисный пункт - до 71,18% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов, составив 28,16% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 1,5 базисного пункта - до 67,29% от номинала (доходность увеличилась на 3 базисных пункта, составив 20,48% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 67,46% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 14% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась всего на 1 базисный пункт -до 66,64% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 23 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в среду демонстрируют умеренное снижение в ожидании очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоится 6-7 ноября, и президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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