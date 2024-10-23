"Мои Инвестиции" позитивно оценивают акции Полюса

"Мои Инвестиции" позитивно оценивают перспективы котировок акций ПАО "Полюс", сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

"Совет директоров эмитента рекомендовал к выплате дивиденды за 9М24 и за 423 в размере 1301,75 руб. на акцию (доходность - 8,9% к цене закрытия вторника), что соответствует верхней границе наших оценок и действующей дивидендной политике. Мы считаем, что возврат к выплате дивидендов, особенно с учетом благоприятного для миноритариев подхода к определению их размера (без учета квазиказначейского пакета), будет позитивно воспринят рынком. На наш взгляд, следующий ближайший триггер - публикация обновленных планов по разработке "Сухого Лога". Напомним, что компания планирует раскрыть детали до конца 2024 года. Считаем, что публикация будет способствовать дальнейшему раскрытию стоимости бумаги, - пишут эксперты. - Позитивно смотрим на "Полюс" на фоне низкой оценки - при текущих ценах на золото и курсе акции торгуются с 12М EV/EBITDA на уровне 4,1х - дисконт составляет около 40% к среднеисторическому. Исходя из текущей цены золота, мы полагаем, что в будущем компания сможет выплачивать дивиденды с доходностью на уровне 8-10% годовых".

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